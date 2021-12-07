İkinci el araç piyasasının kelepir arabaları! Sahibinden bu otomobiller 45 bin TL peşinat ve 2.500 TL taksitle anında alınıyor!

2.EL ARABA PİYASASINDA TERCİHLER DEĞİŞTİ

İkinci el araba satın alacak olan kişilerin tercihlerinde de farklılığa gittikleri gözlemlenmeye başlandı. Daha önceleri yüksek modelli otomobiller ikinci el piyasasında çok ucuza satılıyordu. Fakat bu hal bundan sonra değişti. Yüksek fiyatları ödemekte güçlük çeken vatandaşlar daha çok eski model otomobillere yöneldiler. Bu da piyasadaki refleksleri tamamıyla değiştirdi. Şimdi eski model olan ama gereksinimlere karşılık verebilecek otomobillerin satış süreleri kısaldı.