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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 08:42
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    • 08.12.2021 08:42
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    İkinci el araç piyasasının kelepir arabaları! Sahibinden bu otomobiller 45 bin TL peşinat ve 2.500 TL taksitle anında alınıyor!

    Türkiye'de son yıllarda sahibinden satılan 2. el fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Bu anlamda araba almak isteyen vatandaşlar bu isteklerinden vazgeçmeye başladı. Otomobil ihtiyacı olan vatandaşların imdadına 2. el otomobiller yetişmiş durumda. Taşıt kredisi çekip belli bir peşinat ve cüzzi taksitlerle ödeme yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Sahibinden bu otomobiller 45 bin TL peşinat ve 2.500 TL taksitle anında alınıyor!

    Sahibinden ikinci el otomobil almak isteyenler çeşitli formülleri değerlendiriyor. Bu anlamda 45.000 TL peşinat ödemesi yapılıp, 2.500 TL taksitle 2. el araba alabilirsiniz. Öte yandan ikinci el araba satın alacak olan kişilerin tercihlerinde de farklılığa gittikleri gözlemlenmeye başlandı. Yüksek fiyatları ödemekte güçlük çeken vatandaşlar daha çok eski model otomobillere yöneldiler. Bu da piyasadaki refleksleri tamamıyla değiştirdi. Şimdi eski model olan ama gereksinimlere karşılık verebilecek otomobillerin satış süreleri kısaldı.

    SAHİBİNDEN 2. EL OTOMOBİLLER İÇİN TAŞIT KREDİLERİ

    Kamu ve özel bankalar taşıt kredisi ile otomobil almak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Ayda 2.500 TL taksit ödeyerek araba sahibi olmak vatandaşlara olabildiğince cazip görünüyor. Bunun amacıyla de son zamanlarda hem ikinci el araçlara hem de ikinci el arabalar amacıyla verdiği taşıt kredilerine çok büyük bir ilgi var. İkinci el araba piyasasının makul fiyatlı otomobillerini inceleyen vatandaşlar kelepir denilebilecek fiyatlarla içerisinde araba sahibi olabiliyorlar.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    50.000 TL 36 Ay Vadeli Web'e Özel Taşıt Kredisi Teklifi

    Koçfinans

    2. El Taşıt Kredisi

    %1,55 250,00 TL 1.917,81 TL

    İş Bankası

    Taşıt Kredisi 2. El

    %1,54 250,00 TL 1.914,08 TL

        Akbank

        Taşıt Kredisi İkinci El

        %1,70 262,50 TL 1.974,27 TL

        TEB Cetelem

        Taşıt Kredisi 2. El

        %1,81 262,50 TL 2.016,24 TL

        Garanti BBVA

        Taşıt Kredisi 2. El

        %2,02 262,50 TL 2.097,68 TL

        VakıfBank

        Taşıt Kredisi

        %1,50 250,00 TL 1.899,19 TL

        ING

        Taşıt Kredisi

        %1,54 250,00 TL 1.914,08 TL

        Halkbank

        Taşıt Kredisi

        %1,58 250,00 TL 1.929,03 TL

        Ziraat Bankası

        Taşıt Kredisi

        %1,59 250,00 TL 1.932,78 TL

        Anadolubank

        Taşıt Kredisi

        %1,59 250,00 TL 1.932,78 TL

        2.EL ARABA PİYASASINDA TERCİHLER DEĞİŞTİ

        İkinci el araba satın alacak olan kişilerin tercihlerinde de farklılığa gittikleri gözlemlenmeye başlandı. Daha önceleri yüksek modelli otomobiller ikinci el piyasasında çok ucuza satılıyordu. Fakat bu hal bundan sonra değişti. Yüksek fiyatları ödemekte güçlük çeken vatandaşlar daha çok eski model otomobillere yöneldiler. Bu da piyasadaki refleksleri tamamıyla değiştirdi. Şimdi eski model olan ama gereksinimlere karşılık verebilecek otomobillerin satış süreleri kısaldı.

            90 BİN TL'LİK BÜTÇEYLE SATIN ALINABİLECEK İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYAT LİSTESİ

            Opel Corsa 2006 1.2 Twinport Essentia 90.000 TL

            Renault Clio 2004 1.5 dCi Alize 90.000 TL

            Opel Astra 2008 1.6 Classic 90.000 TL

            Ford Focus 2001 1.6 Ambiente 90.000 TL

            BMW 3 Serisi 1989 90.000 TL

            Fiat Punto 2013 1.3 Multijet Easy 90.000 TL
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            Sır görüşmenin perde arkası
            Haberler Ekonomi İkinci el araç piyasasının kelepir arabaları! Sahibinden bu otomobiller 45 bin TL peşinat ve 2.500 TL taksitle anında alınıyor!
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