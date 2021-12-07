İkinci el araç piyasasının kelepir arabaları! Sahibinden bu otomobiller 45 bin TL peşinat ve 2.500 TL taksitle anında alınıyor!

Sahibinden ikinci el otomobil almak isteyenler çeşitli formülleri değerlendiriyor. Bu anlamda 45.000 TL peşinat ödemesi yapılıp, 2.500 TL taksitle 2. el araba alabilirsiniz. Öte yandan ikinci el araba satın alacak olan kişilerin tercihlerinde de farklılığa gittikleri gözlemlenmeye başlandı. Yüksek fiyatları ödemekte güçlük çeken vatandaşlar daha çok eski model otomobillere yöneldiler. Bu da piyasadaki refleksleri tamamıyla değiştirdi. Şimdi eski model olan ama gereksinimlere karşılık verebilecek otomobillerin satış süreleri kısaldı.
SAHİBİNDEN 2. EL OTOMOBİLLER İÇİN TAŞIT KREDİLERİ
Kamu ve özel bankalar taşıt kredisi ile otomobil almak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Ayda 2.500 TL taksit ödeyerek araba sahibi olmak vatandaşlara olabildiğince cazip görünüyor. Bunun amacıyla de son zamanlarda hem ikinci el araçlara hem de ikinci el arabalar amacıyla verdiği taşıt kredilerine çok büyük bir ilgi var. İkinci el araba piyasasının makul fiyatlı otomobillerini inceleyen vatandaşlar kelepir denilebilecek fiyatlarla içerisinde araba sahibi olabiliyorlar.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
50.000 TL 36 Ay Vadeli Web'e Özel Taşıt Kredisi Teklifi
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2. El Taşıt Kredisi
%1,55 250,00 TL 1.917,81 TL
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Taşıt Kredisi 2. El
%1,54 250,00 TL 1.914,08 TL