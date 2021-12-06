Yüzde 38,5 arttı! TOBB kasım ayında 1511 yerli malı belgesi verdi

TOBB verilerinden yapılan derlemeye göre, yerli malı belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'ne göre Birlik tarafından onaylanıyor.
Buna göre, TOBB, bu yılın kasım ayında 1511 yerli malı belgesine onay verirken, bu sayı geçen yıl kasımda 1091 olarak kayıtlara geçmişti.
Kasımda onaylanan 1511 yerli malı belgesinin 1477'si sistemde aktif olarak bulunan belgelerden oluştu. Bu belgelerin 1114'ü yüksek ve orta yüksek teknoloji düzeyinde olurken, 363'ü ise orta, düşük ve düşük teknoloji düzeyinde yer aldı.