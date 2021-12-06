Yüzde 38,5 arttı! TOBB kasım ayında 1511 yerli malı belgesi verdi

İstanbul'u 243 belge ile Ankara, 195 belge ile Tekirdağ, 127 belge ile Konya, 74 belge ile Adana, 71 belge ile İzmir, 41 belge ile Bursa, 39 belge ile Kocaeli, 31 belgeyle Balıkesir ve 29 belgeyle Manisa izledi.