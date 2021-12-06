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    Yılın ilk karı yağdı kayak merkezlerinde hareketlilik başladı! 2 kişi 2 günlük otel faturası bin 209 liradan başlıyor.

    Kış turizmi merkezleri sezon açılışı için düğmeye bastı. Kayak tatili yapmak isteyenlerin 2 kişi 2 günlük otel faturası bin 209 liradan başlıyor. Kral dairesinde 2 gün geçirmek ise 76 bin lirayı buluyor...

    Çığıl Ön Yener
    Kayak çıkarması
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    Kayak sezonu gün sayıyor. Ünlü kayak merkezleri bu ayın 10'undan itibaren sezonu açmaya hazırlanıyor. Tesisler hazırlıklarını tamamlarken, rezervasyonları da almaya başladı. İlginin yüksek olduğu belirtilirken, bazı otellerde istenilen tarihe yer kalmadığı görüldü.

    5 YAŞ ALTI ÜCRETSİZ
    Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon hizmet verirken, her şey dahil ya da oda+kahvaltı çalışanlar da var.

    Tesislerde genel olarak 5 ya da 6 yaş altı çocuklardan ücret alınmıyor. Hafta sonu kayak tatili yapmak isteyenlere her bütçeye göre otel bulunuyor.

        OTEL VE ODA FARKI
        Uludağ'da 18-20 Aralık'ta (2 gece) 2 kişi tam pansiyon tatil yapmak isteyenlerin standart oda için 2 bin 125 ile 9 bin 428 lira arasında ödeme yapması gerekiyor. Kral dairesini 2 gün tutmanın faturası ise 76 bin liraya kadar çıkıyor.

        Bu odada 1 kişi de kalınsa, 8 kişi de kalınsa tam pansiyona aynı fiyat ödeniyor. Bir diğer kayak merkezi Kartalkaya'da aynı tarihlerde tam pansiyon 2 kişi konaklamak isteyenlerin 3 bin 120 ile 11 bin 195 lira arasında ödeme yapması gerekiyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise aynı tarihlerde 2 kişi tam pansiyon tatilin faturası 2 bin 430 ile 6 bin 750 lira arasında değişiyor.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde ise 2 kişi 2 gece kalmak isteyenler oda+kahvaltı için en az bin 209 lira ödüyor. Tam pansiyon standart odada 2 kişi tatilin faturası da 2 bin 590 ile 9 bin 824 lira arasında değişiyor.

            1 SAAT DERS 450 TL
            Bu sezon kayak dersi alan, saatine kişi başına 450 liraya varan ücret ödeyecek. 1 günlük kayak ve snowboard kirası 120, kask kirası 30, kıyafet (salopet-mont takımı) kirası ise 60 lira.
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            Haberler Ekonomi Yılın ilk karı yağdı kayak merkezlerinde hareketlilik başladı! 2 kişi 2 günlük otel faturası bin 209 liradan başlıyor.
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