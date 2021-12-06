Yılın ilk karı yağdı kayak merkezlerinde hareketlilik başladı! 2 kişi 2 günlük otel faturası bin 209 liradan başlıyor.

Kayak sezonu gün sayıyor. Ünlü kayak merkezleri bu ayın 10'undan itibaren sezonu açmaya hazırlanıyor. Tesisler hazırlıklarını tamamlarken, rezervasyonları da almaya başladı. İlginin yüksek olduğu belirtilirken, bazı otellerde istenilen tarihe yer kalmadığı görüldü.
5 YAŞ ALTI ÜCRETSİZ
Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon hizmet verirken, her şey dahil ya da oda+kahvaltı çalışanlar da var.
Tesislerde genel olarak 5 ya da 6 yaş altı çocuklardan ücret alınmıyor. Hafta sonu kayak tatili yapmak isteyenlere her bütçeye göre otel bulunuyor.