Yılın ilk karı yağdı kayak merkezlerinde hareketlilik başladı! 2 kişi 2 günlük otel faturası bin 209 liradan başlıyor.

Bu odada 1 kişi de kalınsa, 8 kişi de kalınsa tam pansiyona aynı fiyat ödeniyor. Bir diğer kayak merkezi Kartalkaya'da aynı tarihlerde tam pansiyon 2 kişi konaklamak isteyenlerin 3 bin 120 ile 11 bin 195 lira arasında ödeme yapması gerekiyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise aynı tarihlerde 2 kişi tam pansiyon tatilin faturası 2 bin 430 ile 6 bin 750 lira arasında değişiyor.