Yerli otomobil TOGG hakkında flaş açıklama! İşte Türkiye geneli için belirlenen sayı

Türkiye'de bu yılın 11 ayında elektrikli otomobil satışları 2 bin 415 ve hibrit otomobil satışları da 45 bin 190 adetle geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşirken, "yeşil otomobillerin" Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük olmasına karşın ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edinilen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 675 bin 107 seviyesinde kaydedildi.
Otomobil satışları ise yüzde 2,1 azalarak 518 bin 294 oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'e ulaştı.
Kasım sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.