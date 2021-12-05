Yerli otomobil TOGG hakkında flaş açıklama! İşte Türkiye geneli için belirlenen sayı

Hibrit otomobil satışları bu dönemde 45 bin 190'a ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 24 bin 34 ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 415 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın kasım sonu itibarıyla 272 bin 31 benzinli, 214 bin 72 dizel, 22 bin 344 oto gazlı, 20 bin 373 hibrit ve 568 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

HİBRİT SATIŞLARI YÜZDE 121,8, ELEKTRİKLİ SATIŞLARI YÜZDE 325,2 ARTTI

Benzinli otomobil satışları kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 7,6 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 51,3 geriledi. Hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 325,2 artış gösterdi.