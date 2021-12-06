6 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı miktarı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç olan, yaşlı vatandaşlara her ay ödediği bu desteğe yoğun ilgi var ve her ayın para desteğinin hesaplara yatacağı tarih merakla bekleniyor. Peki Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? İşte detaylar…
6 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte yatan iller listesi;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.