Yeni sigara zammı ne zaman geçerli? Sigaraya 5 TL zam geldi mi? 2021 2022 En ucuz en pahalı sigaralar hangileri?

Sigara fiyatlarına zam geldi iddiası milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar içtikleri sigaralara ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motolarından konuya ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki Sigaraya 5 TL zam geldi mi? Sigaraya zam gelecek mi? Yeni sigara zammı ne zaman geçerli? İşte yoğun olarak araştırılan soruların cevapları ve 2021 2022 En ucuz en pahalı sigaralar!