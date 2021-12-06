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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 10:51
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    • 07.12.2021 10:51
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    Yeni sigara zammı ne zaman geçerli? Sigaraya 5 TL zam geldi mi? 2021 2022 En ucuz en pahalı sigaralar hangileri?

    Sigaraya 5 TL zam mı geldi? Sosyal medyada sigaraya 5 TL zam geldi yönünde iddialar yer alıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sigaraya 5 TL zam geldi mi? Sigaraya zam gelecek mi? Yeni sigara zammı ne zaman geçerli? sorularının yanıtları haberimizde! İşte 2021 2022 En ucuz en pahalı sigaralar...

    Yeni sigara zammı ne zaman geçerli?

    Sigara fiyatlarına zam geldi iddiası milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar içtikleri sigaralara ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motolarından konuya ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki Sigaraya 5 TL zam geldi mi? Sigaraya zam gelecek mi? Yeni sigara zammı ne zaman geçerli? İşte yoğun olarak araştırılan soruların cevapları ve 2021 2022 En ucuz en pahalı sigaralar!

    SİGARAYA 5 TL ZAM GELDİ Mİ?

    Sigaraya 5 TL'lik zam geldiği yönündeki iddialar asılsız çıktı. Öte yandan son yapılan zammın Royal Tobaccı ürünlerine 2 TL olarak duyurulduğu biliniyor.

    GÜNCEL EN UCUZ EN PAHALI SİGARA FİYATLARI

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

        Lark: 16 TL

        Chesterfield: 15,50 TL

        L&M: 15,50 TL

        JTI

        Winston Slender: 16 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

        Winston: 17 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

        Camel Slender: 15,50 TL

        Camel: 16 TL

        Monte Carlo Slender: 15,50 TL

        Monte Carlo: 15,50 TL

        LD: 15,50 TL

        British American Tobacco

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Ekonomi Yeni sigara zammı ne zaman geçerli? Sigaraya 5 TL zam geldi mi? 2021 2022 En ucuz en pahalı sigaralar hangileri?
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