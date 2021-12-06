SGK'ya dilekçeyi teslim et parayı al! Emeklilik için gün sayanlara müjde! En az 4.650 TL ödeniyor!

12, 24 ve 36 TAKSİT

Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

AVANS FIRSATI BEKLENİYOR

Emekliler kendileri için avans fırsatı sunulmasını bekliyor. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilecekler.