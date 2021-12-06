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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 15:50
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    • 06.12.2021 15:50
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    SGK'ya dilekçeyi teslim et parayı al! Emeklilik için gün sayanlara müjde! En az 4.650 TL ödeniyor!

    Evraklarını teslim edip emeklilik için gün bekleyen vatandaşlara nakit avans verilmektedir. Bu kişilere üç maaş nakit avans ödemesi yapılıyor ve bu tutar maaşından 36 aya varan taksitlerle ufak ufak kesiliyor. Son zamanlarda bu düzenlemenin mevcut emekliler için uygulanması için talepler var. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan desteklerden en dikkat çekeni nakit avans oldu. Bu sayede 3 maaşa kadar ödeme sağlanıyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans olanağının bir benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi beklentiler arasında. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilere de 3 maaş avans ödemesi yapılacak.

    takvim.com.tr
    Emeklilik için gün sayanlara müjde!

    SGK'ya dilekçeyi teslim et parayı al! Emeklilik için gün sayanlara müjde! En az 4.650 TL ödeniyor. Emekli aylığını bekleyenlere nakit sıkıntısı yaşamaması için nakit avans ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme daha sonra 12, 24 ya da 36 taksitle maaşlardan kesiliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak bazı talepleri var. Bu taleplerden birisi de emeklilik bekleyenlere sunulan nakit avans fırsatının mevcut emeklilere de sunulması isteniyor. Talep hayata geçerse nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteme hakkına sahip olacak.

    NAKİT AVANS İMKANI

    Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

    NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ

    Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız.Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.

        12, 24 ve 36 TAKSİT

        Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

        AVANS FIRSATI BEKLENİYOR

        Emekliler kendileri için avans fırsatı sunulmasını bekliyor. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilecekler.
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        Haberler Ekonomi SGK'ya dilekçeyi teslim et parayı al! Emeklilik için gün sayanlara müjde! En az 4.650 TL ödeniyor!
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