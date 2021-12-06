SGK'ya dilekçeyi teslim et parayı al! Emeklilik için gün sayanlara müjde! En az 4.650 TL ödeniyor. Emekli aylığını bekleyenlere nakit sıkıntısı yaşamaması için nakit avans ödemesi sağlanıyor. Bu ödeme daha sonra 12, 24 ya da 36 taksitle maaşlardan kesiliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak bazı talepleri var. Bu taleplerden birisi de emeklilik bekleyenlere sunulan nakit avans fırsatının mevcut emeklilere de sunulması isteniyor. Talep hayata geçerse nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteme hakkına sahip olacak.
NAKİT AVANS İMKANI
Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.
NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ
Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız.Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.