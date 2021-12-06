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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 08:41
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    • 07.12.2021 08:41
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    Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler! Başvurana geri ödemesiz ödeme yapılıyor!

    SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara detaylı destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada birtakım koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 adedini bütün detayları ve müracaat işlemleri eş güdümlü haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir alanı kendisine yetebilirken, büyük fazlalığı ise parasal ve manevi her türlü desteğe gereksinim duyuyor. Yaklaşık 600 bin birey bu yardımlar yardımıyla esas gereksinimlerini kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı almak amacıyla birtakım koşulların oluşması gerekiyor. Kişilerin bizzat müracaat amacıyla sağlık durumunun makul olmaması halinde ise müracaatlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

    takvim.com.tr
    Başvurana geri ödemesiz ödeme! Hastaya, emekli olamayana, çalışmayana...

    SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara detaylı destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada birtakım koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 adedini bütün detayları ve müracaat işlemleri eş güdümlü haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir alanı kendisine yetebilirken, büyük fazlalığı ise parasal ve manevi her türlü desteğe gereksinim duyuyor. Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler.

    HASTAYA BAKANA DEVLET DESTEĞİ

    Devlet yakın akrabasına bakan vatandaşlara aylık evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Bu desteği almak için hastanın belirli bir oranda kendi bakımını yapamaması ve hastanın bakılacağı evin hane gelirinin belirli seviyenin altında olması gerekiyor. Bu destek ödemeleri her ay yapılıyor ve aylık 1.798 TL ödeniyor. Başvurular Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabilir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU PARA

    Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.

    YAŞLI VATANDAŞLARA 2022 AYLIĞI

    Aylık düzenli geliri olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık maaş ödenir. 65 yaş aylığı yada yaşlılık maaşı olarak da bilinen 2022 aylığı aylık 763,67 TL olarak yapılıyor. Bu ödemeler için 65 yaşından büyük olmak ve gelir seviyesinin düşük olması şartları bulunuyor.

        65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlarının ikamet ettikleri bölgede bulunan kaymakamlıklar aracılığı ile başvuru yapacakları ifade edilir. Kimlik kartları ile kaymakamlar bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaatlar gerçekleştirilebilir.

        Sağlık durumlarının elverişsiz olması halinde ise vasileri aracılığı ile bu başvuru yapılabilir.

        YAKACAK YARDIMI: DEVLET KÖMÜR YARDIMI, DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU!

        Devletin yakacak yardımları arasında en çok müracaat alanların başında hanelere dağıtılan kömür yardımları olarak öne çıkıyor. Kış ayları evvel Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü doğrultusundan tespit edilen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden gereksinim sahibi olduğunu kanıtlayan şahıslara doğalgaz yardımı yapılıyor.

        SOSYAL YARDIMLAŞMA GIDA YARDIMI BAŞVURUSU! ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma Dernekleri ve Belediyeler doğrultusundan en sık oluşturulan yardım besin yardımı olarak öne çıkmaktadır. İhtiyaç sahiplerine aylık besin yardımı yapılmakta olup başvurular e devlet üzerinden yapılabildiği gibi bizzat Kaymakamlıkların içinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SYD üzerinden de yapılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler! Başvurana geri ödemesiz ödeme yapılıyor!
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