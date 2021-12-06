Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler! Başvurana geri ödemesiz ödeme yapılıyor!

EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU PARA

Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.

YAŞLI VATANDAŞLARA 2022 AYLIĞI

Aylık düzenli geliri olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık maaş ödenir. 65 yaş aylığı yada yaşlılık maaşı olarak da bilinen 2022 aylığı aylık 763,67 TL olarak yapılıyor. Bu ödemeler için 65 yaşından büyük olmak ve gelir seviyesinin düşük olması şartları bulunuyor.