Devletin hastaya, emekli olamayana, çalışmayana SGK ile sağladığı destekler! Başvurana geri ödemesiz ödeme yapılıyor!

SGK hasta olanlara, emekli olamayanlara, çalışamayanlara detaylı destek ödemeleri yapıyor. Karşılıksız yada birtakım koşullar altında sağlanan SGK destek ödemelerinden 3 adedini bütün detayları ve müracaat işlemleri eş güdümlü haberimizde derledik. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir alanı kendisine yetebilirken, büyük fazlalığı ise parasal ve manevi her türlü desteğe gereksinim duyuyor. Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler.
HASTAYA BAKANA DEVLET DESTEĞİ
Devlet yakın akrabasına bakan vatandaşlara aylık evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Bu desteği almak için hastanın belirli bir oranda kendi bakımını yapamaması ve hastanın bakılacağı evin hane gelirinin belirli seviyenin altında olması gerekiyor. Bu destek ödemeleri her ay yapılıyor ve aylık 1.798 TL ödeniyor. Başvurular Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılabilir.
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EMEKLİ OLAMAYANA TOPLU PARA
Devletin sağladığı bir diğer destek emekli olamayanlara. Emekli olamayan vatandaşlara yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Sigortalı bir işte çalışmayan, kendi işini yapmayan, emekli olmak için yaş ve gün şartını sağlamış ama prim ödemesi eksik olan vatandaşlara yapılan bu ödemeler toplu halde SGK tarafından yapılıyor. Başvurular SGK Müdürlüklerine yapılabilir.
YAŞLI VATANDAŞLARA 2022 AYLIĞI
Aylık düzenli geliri olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık maaş ödenir. 65 yaş aylığı yada yaşlılık maaşı olarak da bilinen 2022 aylığı aylık 763,67 TL olarak yapılıyor. Bu ödemeler için 65 yaşından büyük olmak ve gelir seviyesinin düşük olması şartları bulunuyor.