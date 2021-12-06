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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 11:18
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    • 07.12.2021 11:18
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    2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Brütten nete asgari ücret tutarı!

    Asgari ücret 2. ve 3. toplantı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2022 asgari ücret zammı belli olacak. Bu hafta yapılacak 2. ve 3. toplantı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2. ve 3. toplantı hangi tarihte yapılacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2022 asgari ücret zammı belli olacak. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret ile ilgili ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrasında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, zam oranı ise bireyler tarafından araştırılmaya başlandı. Brütten nete asgari ücret tutarı ve AGİ dahil hali merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2. ve 3. toplantı hangi tarihte yapılacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm merak edilenler!

    ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Asgari ücretin zammı için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapıldı. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü, 3. toplantı 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.

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    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret 2022 ne kadar olacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı sonrası rakamlar da belirlenmeye başladı.



        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Komisyon tarafından yapılacak ikinci toplantı 7 Aralık'ta gerçekleşecek. Zam miktarı yeni yıl öncesinde kesinleşecek.

        Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye'nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye'nin büyümesi motive olacaktır.

        ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

        ASGARİ ÜCRET

        3.577,50

        SGK PRİMİ% 14

        500,85

        İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

        35,78

        GELİR VERGİSİ% 15 (*)

        187,82

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

        268,31

        DAMGA VERGİSİ% 0,759

        27,15

        KESİNTİLER TOPLAMI

        751,60

        NET ASGARİ ÜCRET (**)

        2.825,90

        VERGİSİZ 2021 NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

        ASGARİ ÜCRET

        3.577,50

        SGK PRİMİ% 14

        500,85

        İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1

        35,78

        KESİNTİLER TOPLAMI

        536,63

        NET ASGARİ ÜCRET

        3.040,87
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        Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Brütten nete asgari ücret tutarı!
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