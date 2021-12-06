2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Brütten nete asgari ücret tutarı!

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2022 asgari ücret zammı belli olacak. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret ile ilgili ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrasında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, zam oranı ise bireyler tarafından araştırılmaya başlandı. Brütten nete asgari ücret tutarı ve AGİ dahil hali merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2. ve 3. toplantı hangi tarihte yapılacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm merak edilenler!