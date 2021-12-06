SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı belli oldu! Emekli maaşında 785 TL fark

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.
Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.