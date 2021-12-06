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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı belli oldu! Emekli maaşında 785 TL fark

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.48 çıktı. En düşük maaş bin 797 liraya yükselirken, aylıklarda 785 liraya varan artış oluştu. Gözler Aralık verisine çevrildi...

    Emekliye 785 TL fark
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    Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Emekli ve memur zamları belli oldu

    Zam oranı için ipuçları da geliyor.

        NASIL DEĞİŞECEK?


        Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

        Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.

            Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

            En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

            3 OCAK KİLİT TARİH


                Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

                SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

                SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklileri DİKKAT! İşte taban aylıklar...

                Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.
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                Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı belli oldu! Emekli maaşında 785 TL fark
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