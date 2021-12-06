Asgari ücretliye yüzde 36.2 zam formülü

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri yarın Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçerken; Türkİş, yüzde 36.2 olan yeniden değerleme oranını işaret etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Bakan Bilgin, çalışmanın 4 oturumda tamamlanacağını açıklamıştı. Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3 bin 850 liraya yükselecek.

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SADECE ARTIŞ YAPILIRSA

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3 bin 700, yüzde 34 artışla 3 bin 785, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870, yüzde 39,76 artışla da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek. TİSK de asgari ücret işveren desteğinin devam etmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

VERGİ-PRİM İNDİRİMİ OLURSA

Asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği verilmesi de gündemde. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücretin yüzde 31 artması durumunda net ücret 4 bin 194, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373, yüzde 39.76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.

HAZAL ATEŞ.