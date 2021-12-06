Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asgari ücretliye yüzde 36.2 zam formülü

    Yeni asgari ücret için ikinci tur görüşmeleri yarın. Zam oranı için beklentiler yüzde 30’u geçerken; işçiler yüzde 36.2 değerleme oranını işaret etti. Vergi ve prim destekleri de gündemde...

    Asgari ücretliye yüzde 36.2 zam formülü

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri yarın Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçerken; Türkİş, yüzde 36.2 olan yeniden değerleme oranını işaret etti.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Bakan Bilgin, çalışmanın 4 oturumda tamamlanacağını açıklamıştı. Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3 bin 850 liraya yükselecek.

    Canlı yayında flaş asgari ücret yorumu: 4000 TL'yi geçebilir!

    SADECE ARTIŞ YAPILIRSA
    Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3 bin 700, yüzde 34 artışla 3 bin 785, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870, yüzde 39,76 artışla da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek. TİSK de asgari ücret işveren desteğinin devam etmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

    VERGİ-PRİM İNDİRİMİ OLURSA
    Asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği verilmesi de gündemde. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücretin yüzde 31 artması durumunda net ücret 4 bin 194, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373, yüzde 39.76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.

    HAZAL ATEŞ.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Avrupa’ya puansız veda!
    Haberler Ekonomi Asgari ücretliye yüzde 36.2 zam formülü
        SON DAKİKA