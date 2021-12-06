Belçika'da sendikalar ayaklandı! Binlerce işçiden hükümete "Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç" tepkisi

1996'da çıkarıldığı için "96 yasası" olarak bilinen kanun, zam oranını en fazla yüzde 0,4 olarak belirlediği için işverenler bu sınırın üstünde ücret artışı yapamıyor.

Göstericiler, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında bu oranın yetersiz olduğunu aktardı.

Binlerce işçi, "Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz hariç", "Yasayı mutlaka değiştirin", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika üyesi Werner van Heetvelde, yaptığı açıklamada, "İnsanlar artık pek çok şeyi alamaz hale geldi. En büyük sorunlardan biri çok büyük oranda artan enerji fiyatları." dedi.

Hükümetin sendikaların işverenlerle müzakere etmesini imkansız hale getirdiğini belirten van Heetvelde, "Burada olmamızın diğer nedeni de gösteri düzenleyen sendika çalışanlarının geçen eylemlerde ceza almış olması. Protesto hakkımız için buradayız." diye konuştu.