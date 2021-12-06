Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2021?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Bankası toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını netleştirmiş olacak. Her ay belli aralıklarla toplanan Merkez Bankası'nın, yapacağı ilk toplantıda faiz hakkında nasıl bir karar alacağı PPK toplantısı ile netlik kazanacak. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? İşte tüm merak edilenler!
MERKEZ BANKASI ARALIK 2021 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın toplantı takviminde yer alan bilgilere göre aralık ayı toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
BU YILIN POLİTİKA FAİZİ KARARLARI NELER OLMUŞTU?
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.