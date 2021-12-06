Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2021?

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Bankası toplantısı ile Aralık ayı faiz kararını netleştirmiş olacak. Her ay belli aralıklarla toplanan Merkez Bankası'nın, yapacağı ilk toplantıda faiz hakkında nasıl bir karar alacağı PPK toplantısı ile netlik kazanacak. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? İşte tüm merak edilenler!