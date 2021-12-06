Paralar PTT'ye yatıyor! Anında alabiliyorsunuz! Başvuran fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı alıyor, ödemeler...

YAKACAK YARDIMI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

BARINMA YARDIMI

3294 sayılı kanun kapsamında olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara esas ve zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır. Hem de afet hadiseleri ardından da ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdî olarak yardım yapılmaktadır.