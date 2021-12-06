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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 08:49
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    • 07.12.2021 08:49
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    Paralar PTT'ye yatıyor! Anında alabiliyorsunuz! Başvuran fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı alıyor, ödemeler...

    Devlet gereksinim sahibi vatandaşa destek sağlıyor. Pek çok kalemde değişik destek ödemeleri yapılıyor. Başvuran alıyor. Ödemeler PTT ya da bankalar aracılığı ile yapılıyor. İsteyen herkes bizzat başvuru edebiliyor, lüzumlu şartları taşıyanlar devlet doğrultusundan geri ödemesiz olarak destekleniyor. Hemen belirtelim ki; başta ısınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar çaresiz değildir. Muhtaç durumdaki vatandaşların bu ihtiyaçlarını devletten parasız karşılamaları mümkün bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Paralar PTT’ye yatıyor! Başvuran fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı alıyor, ödemeler...

    Kara kış kendini iyice belli etmeye başladı. Şu zamanlarda havalar iyice soğumaya başladı. Pandeminin neticeleri ve döviz kurlarındaki yüksek artışların da etkisiyle çok fazla artan kömür, elektrik ve başka enerji fiyatları da vatandaşları zorluyor. Bu anlamda
    devlet tarafından bazı yardımlar vatandaşı rahatlatıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.


    GIDA YARDIMI

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal emniyeti olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar evveli olmak üzere ihtiyaç hâlinde bütün sene boyunca esas besin ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle besin yardımları yapılmaktadır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    YAKACAK YARDIMI

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

    BARINMA YARDIMI

    3294 sayılı kanun kapsamında olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara esas ve zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır. Hem de afet hadiseleri ardından da ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdî olarak yardım yapılmaktadır.

        EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA VERİLEN DESTEKLER

        İhtiyaç sahibi olan resmî nikâhlı eşi vefat etmiş bayanlara şartları devam ettiği vakit içerisinde 2021 senesi itibarıyla aylık 325 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 650 TL derli toplu nakdi yardım verilmektedir.

        Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden direkt olarak kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, rastgele bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden, Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM'lerden çekebilmekte ya da kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilmektedirler. Diğer yandan öksüz ve yetimlere de yardım yapılmaktadır. Bu yardım ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, annesi, babası ya da her ikisi de vefat etmiş çocuklar amacıyla oluşturulan nakdî yardımlardır. 2021 senesi itibarıyla aylık 150 TL ödeme yapılmaktadır.

        ASKERE GİDENLERİN AİLELERİNE DESTEK

        Vatani vazifesini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal emniyeti olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik vaziyeti süresince desteklenmesi amacıyla 2021 senesi itibarıyla aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL derli toplu yardım verilmektedir. Yardım programının hak sahibi, asker evliyse eşi, evli değilse annesi ya da babasıdır. Başvuranlardan askerliğe dair rastgele bir belge talep edilmemektedir.

        YARDIMLARDAN NASIL FAYDALANILIR?

        Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak amacıyla resmî ikametgâhınızın olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası sahibi olan nüfus cüzdanı ile başvurmanız yeterli bulunmaktadır. Hem de diğer belge ibraz etmenize lüzum bulunmamaktadır.

        ÜCRETİSİZ ELEKTRİK YARDIMI

        3294 ve 2022 senesi Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan lüzum sahibi 1-2 bireylik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 bireylik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 bireylik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha çok bireylik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Paralar PTT'ye yatıyor! Anında alabiliyorsunuz! Başvuran fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı alıyor, ödemeler...
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