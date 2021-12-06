Paralar PTT'ye yatıyor! Anında alabiliyorsunuz! Başvuran fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı alıyor, ödemeler...

Kara kış kendini iyice belli etmeye başladı. Şu zamanlarda havalar iyice soğumaya başladı. Pandeminin neticeleri ve döviz kurlarındaki yüksek artışların da etkisiyle çok fazla artan kömür, elektrik ve başka enerji fiyatları da vatandaşları zorluyor. Bu anlamda
devlet tarafından bazı yardımlar vatandaşı rahatlatıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
GIDA YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal emniyeti olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar evveli olmak üzere ihtiyaç hâlinde bütün sene boyunca esas besin ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle besin yardımları yapılmaktadır.
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YAKACAK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan ihtiyaç sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
BARINMA YARDIMI
3294 sayılı kanun kapsamında olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara esas ve zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır. Hem de afet hadiseleri ardından da ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdî olarak yardım yapılmaktadır.