Emlak Konut GYO'dan ‘Gelin, beraber inşa edelim’ çağrısı! Konut sektörünü hareketlendirecek haber

Bu kapsamda Emlak Konut GYO, geliştiricilere; satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Şirket, kendi projelerini yönettiği anlayış ve prensiple, kendi kontrollerinde olmak üzere, yatırımcılarla birlikte yeni konutlar üretmeyi hedefliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) Şirketimize başvuru yapabilirler" dedi.