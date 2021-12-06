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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 09:31
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    • 06.12.2021 09:35
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    Emlak Konut GYO'dan ‘Gelin, beraber inşa edelim’ çağrısı! Konut sektörünü hareketlendirecek haber

    Emlak Konut GYO, konut sektöründe üretimi ve istihdamı artırmak, küçük ve orta ölçekli yatırımcıları harekete geçirmek için ‘Gelin, beraber inşa edelim’ çağrısı yaptı. Bu kapsamda Emlak Konut GYO, geliştiricilere; satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Şirket, kendi projelerini yönettiği anlayış ve prensiple, kendi kontrollerinde olmak üzere, yatırımcılarla birlikte yeni konutlar üretmeyi hedefliyor.

    Konut sektörünü hareketlendirecek haber

    Konut piyasasında artan talep ve azalan arz ile birlikte satılık/kiralık konut fiyatlarında ani yükselişler yaşandı. Yıl içinde bu fiyatları baskı altına almak için yeni üretimlere hız verdiğini duyuran Emlak Konut GYO, şimdi de yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Sektörde üretimi artırmak, istihdamı desteklemek için küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı harekete geçirmek için 'birlikte inşa edelim' çağrısı yapıyor.

    Bu kapsamda Emlak Konut GYO, geliştiricilere; satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Şirket, kendi projelerini yönettiği anlayış ve prensiple, kendi kontrollerinde olmak üzere, yatırımcılarla birlikte yeni konutlar üretmeyi hedefliyor.

    Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) Şirketimize başvuru yapabilirler" dedi.

    TECRÜBE PAYLAŞIMI
    Hakan Gedikli, 69 yıllık tecrübelerini ve vatandaşın gözündeki güvenilirliklerini proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmak istediklerine vurgu yaparken, piyasada artan konut talebini karşılamak, taleple birlikte artan satış ve kira fiyatlarını da konut üreterek baskı altına almak için yola çıktıklarını kaydetti.

        Gedikli, "Hedefimiz, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak; büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak. Emlak Konut GYO olarak bu süreç içerisinde geliştiricilere, satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim için mühim olan güçlü ve büyüyen Türkiye'nin üretimine ve istihdamına bugüne kadar olduğu gibi katkı sağlamaya devam etmektir" diye konuştu.

        20 BİN BAĞIMSIZ BİRİM
        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Gedikli, 2021 yılını hedeflerinin çok üstünde kapatacaklarını dile getirdi.

        Hakan Gedikli, "Bu yıl için 1.11 milyar lira kâr, 11 milyar lira tutarında da satış geliri hedefi koymuştuk. Bu yılın üçüncü çeyrek sonuçlarına göre geldiğimiz noktada şirketimiz 1 milyar lira kâr ve 9.3 milyar lira satış geliri elde etmiştir" dedi.

        2022'de arsa portföyleri üzerinde proje çalışmalarına devam edeceklerine dikkat çeken Gedikli, yeni yılda 20 bin bağımsız bölümü satışa sunmayı hedeflediklerini söyledi.

        MEVCUT DURUMDA
        İstanbul'un değerli, merkezi lokasyonlarında beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeyi sürdürdüklerini anlatan Gedikli, projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Başakşehir'deki Vadi Evleri 2. Etap ve Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle 4. Etap projelerimizin satışları başladı. Yoğun ilgiye istinaden Vadi Evleri 3. 4. etaplarına ve Bizim Mahalle projelerimizin de 5. 6. ve 7. etaplarının proje çalışmalarına da başladık.

        Çekmeköy ve Avcılar projelerini de önümüzdeki günlerde satışa sunacağız. Çekmeköy'de yaklaşık 3 bin, Avcılar'da da yaklaşık 6 bin bağımsız bölüm yer alacak. Her iki proje de yatay mimari anlayışına sahip olup parkları, sosyal donatıları ile tasarlandı."

        FİKİRTEPE 2023 SONU TAMAM
        Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım faaliyetlerinin tamamlandığını anlatan Hakan Gedikli, ocakta burada inşaatına başlamadıkları hiçbir parselin kalmayacağını söyledi.

        Gedikli, "Bölgede inşaat faaliyetleri devam ederken geçtiğimiz aylarda bakanlığımız tarafından, 5 blokta yer alan 1.134 bağımsız bölüm sahiplerine teslim edildi. Biz de öncelikle ihale ettiğimiz 5-6 parseli, çevre yolları ve park alanlarını 2023 yılı başında, diğer parsellerle birlikte alanın tamamını da 2023 yılı sonunda hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Emlak Konut GYO'dan ‘Gelin, beraber inşa edelim’ çağrısı! Konut sektörünü hareketlendirecek haber
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