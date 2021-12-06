Emlak Konut GYO'dan ‘Gelin, beraber inşa edelim’ çağrısı! Konut sektörünü hareketlendirecek haber

Konut piyasasında artan talep ve azalan arz ile birlikte satılık/kiralık konut fiyatlarında ani yükselişler yaşandı. Yıl içinde bu fiyatları baskı altına almak için yeni üretimlere hız verdiğini duyuran Emlak Konut GYO, şimdi de yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Sektörde üretimi artırmak, istihdamı desteklemek için küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı harekete geçirmek için 'birlikte inşa edelim' çağrısı yapıyor.
Bu kapsamda Emlak Konut GYO, geliştiricilere; satış, birlikte geliştirme gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Şirket, kendi projelerini yönettiği anlayış ve prensiple, kendi kontrollerinde olmak üzere, yatırımcılarla birlikte yeni konutlar üretmeyi hedefliyor.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) Şirketimize başvuru yapabilirler" dedi.
TECRÜBE PAYLAŞIMI
Hakan Gedikli, 69 yıllık tecrübelerini ve vatandaşın gözündeki güvenilirliklerini proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmak istediklerine vurgu yaparken, piyasada artan konut talebini karşılamak, taleple birlikte artan satış ve kira fiyatlarını da konut üreterek baskı altına almak için yola çıktıklarını kaydetti.