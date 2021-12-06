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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 09:47
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    • 06.12.2021 09:47
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    Kripto para yatırımcılarına şok! Bitget'in faaliyetleri askıya alındı

    Singapur, Bitget'in faaliyetlerini Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle askıya aldı. Singapur Para Otoritesi'nin Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket web sitesindeki otoritenin logosunu çıkardı. Ayrıca Singapurlu yatırımcıların uygulama ve internet sitesine erişimi de engellendi.

    Kripto para yatırımcılarına şok! Askıya alındı

    Singapur Para Otoritesi, Kripto Para borsası Bitget'in faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Dijital para olan Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri, Güney Koreli müzik grubu BTS nedeniyle durduruldu.

    JUVENTUS'UN DA SPONSORU
    Juventus'un sponsoru da olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finsnal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde tanıtımlarda bulunuyordu. BTS grubu ise Army Coin'le ilişkileri olmadığını ve bu kripto paraya ilişkin hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladı.

    LOGOYU KALDIRDILAR
    Singapur Para Otoritesi'nin Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket web sitesindeki otoritenin logosunu çıkardı. Ayrıca Singapurlu yatırımcıların uygulama ve internet sitesine erişimi de engellendi.

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    Haberler Ekonomi Kripto para yatırımcılarına şok! Bitget'in faaliyetleri askıya alındı
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