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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 08:53
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    • 07.12.2021 08:53
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    Ak Parti MYK'sında görüşüldü! Son dakika haberi: İşte Başkan Erdoğan'a sunulan 2022 asgari ücret maaşı rakamı! Asgari Ücret zammı...

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise bütün vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti saptama çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan gelişmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında yeni asgari ücret maaşı da masaya yatırıldı. Konu ile ilgili toplantıda sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise net asgari ücret rakamının 4 bin TL olması halinde işverene maliyeti olan brüt asgari ücretin ise 6 bin 500 TL olacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    Son dakika haberi: İşte Başkan Erdoğan’a sunulan 2022 asgari ücret maaşı rakamı!

    Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi bugün saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Başkan Erdoğan, Katar ziyareti evveli yaptığı açıklamada, "Biz mutlaka işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en makul olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." dedi. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri ne vakit sonuçlanacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam görüşmelerinin detayları.

    BU HAFTA İKİ TOPLANTI

    Komisyon bu hafta iki toplantı yapacak. Taraflar üçüncü toplantı amacıyla 9 Aralık'ta TİSK'te buluşacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içerisinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu sene ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

    Asgari ücret zammı amacıyla kritik görüşme bugün gerçekleşecek. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni zam ile eş güdümlü çoğu kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek. Son dakika haberine göre; asgari ücret zammı pazarlığında ise 4 değişken öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

    "3950 liraya yükselecek"

    Edinilen son dakika bilgisine göre Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik tekrardan değerleme seviyesinin üstünde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu miktarda zam yapılması durumunda net maaş aşağı yukarı 3850 liraya yükselecek. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da aşağı yukarı 3950 liraya yükselmesi ön görülüyor.

    Gelen son verilere dayanarak TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin istikbal sene da devam etmesinin mühim olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında yarar sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla eş güdümlü işverenin maliyetini azaltmak amacıyla firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacağı belirtildi.

        "Yüzde 39,76 yükselmesi durumunda da 4462 lira olacak"

        Hükümet asgari ücretteki artışla meydana çıkan maliyetin yükünü hafifletmek amacıyla işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 yükselmesi durumunda 4194 lira, yüzde 34 yükselmesi durumunda 4284 lira, yüzde 37 artış durumunda 4373 lira, yüzde 39,76 yükselmesi durumunda da 4462 lira olacak.

        "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir netice"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevzuya dair yaptığı açıklamada, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" müjdesini vermişti

        "Hiçbir vakit faizci olmadım"

        Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret 2022 zamlı maaşlarıyla alakalı yaptığı o açıklama da yükselişin yüksek olacağına işaret ederek sözlerini şu şekilde ifade etti : "En kısa vakitte açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu bütün cümle alem bilir. Hiçbir vakit faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Dün 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu miktar ile G20 içerisinde ilk sırada yer alıyoruz."

        Vergi desteği planlanıyor

        Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor.
        Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

        Asgari ücretli çalışanlara devlet desteği

        Asgari ücretli çalışanların işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkması halinde birtakım parti yöneticilerinin işçi çıkarmaya gidebileceği uyarısı yapılırken bu amaçla devlet desteği vurgusu yapıldı. 10 şahıstan daha az işçi çalıştıran işyerleri başta olmak üzere işçi çalıştırmanın maliyetinin düşürülmesi amacıyla vergi ve prim desteği sağlanması gündeme getirildi.

        Zaten daha evvel de oluşturulan açıklamalarda asgari ücretten kesilen gelir vergisinin kaldırılması, asgari ücret desteğinin işverene değil işçiye verilmesi gibi pek çok seçenek teknik gündeme taşınmıştı. Daha evvel işverene verdiği desteğin işçiye verilmesi öne çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğrultusundan rakam teleffuz edilen nabız tutulduğu belirtildi. Bu yıl asgari ücretin en geç 15 Aralık 2021 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
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