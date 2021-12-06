Ak Parti MYK'sında görüşüldü! Son dakika haberi: İşte Başkan Erdoğan'a sunulan 2022 asgari ücret maaşı rakamı! Asgari Ücret zammı...

Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi bugün saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Başkan Erdoğan, Katar ziyareti evveli yaptığı açıklamada, "Biz mutlaka işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en makul olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." dedi. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri ne vakit sonuçlanacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam görüşmelerinin detayları.
BU HAFTA İKİ TOPLANTI
Komisyon bu hafta iki toplantı yapacak. Taraflar üçüncü toplantı amacıyla 9 Aralık'ta TİSK'te buluşacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içerisinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu sene ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.
Asgari ücret zammı amacıyla kritik görüşme bugün gerçekleşecek. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni zam ile eş güdümlü çoğu kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek. Son dakika haberine göre; asgari ücret zammı pazarlığında ise 4 değişken öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.
"3950 liraya yükselecek"
Edinilen son dakika bilgisine göre Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik tekrardan değerleme seviyesinin üstünde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu miktarda zam yapılması durumunda net maaş aşağı yukarı 3850 liraya yükselecek. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da aşağı yukarı 3950 liraya yükselmesi ön görülüyor.
Gelen son verilere dayanarak TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin istikbal sene da devam etmesinin mühim olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında yarar sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla eş güdümlü işverenin maliyetini azaltmak amacıyla firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacağı belirtildi.