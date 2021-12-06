Ak Parti MYK'sında görüşüldü! Son dakika haberi: İşte Başkan Erdoğan'a sunulan 2022 asgari ücret maaşı rakamı! Asgari Ücret zammı...



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

"3950 liraya yükselecek"

Edinilen son dakika bilgisine göre Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik tekrardan değerleme seviyesinin üstünde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu miktarda zam yapılması durumunda net maaş aşağı yukarı 3850 liraya yükselecek. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da aşağı yukarı 3950 liraya yükselmesi ön görülüyor.

Gelen son verilere dayanarak TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin istikbal sene da devam etmesinin mühim olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında yarar sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla eş güdümlü işverenin maliyetini azaltmak amacıyla firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacağı belirtildi.