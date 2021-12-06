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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 08:48
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    • 07.12.2021 08:48
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    Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle arabanızı alın! 31 Aralık 2021 son tarih! Fiat Egea modellerde faizler düştü!

    Şirket doğrultusundan oluşturulan yeni kampanya ile eş güdümlü vasıta modellerinde önemli kampanyalar yapılıyor. Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP amacıyla resmi liste satış fiyatı 402.900 TL olarak açıklanmıştı. Bu anlamda Fiat'ın en ucuz modeli ise 223.900 TL olarak açıklandı. Bu kampanyadan yararlanmak hedefiyle son gün 1 Aralık olarak ifade eden Fiat kampanyasının detayları...

    takvim.com.tr
    Sıfır araç sahibi olmak için son şans! Fiat Egea modellerde faizler düştü

    Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat kampanyası, Fiat Egea model vasıtalarda 12 ay 1,29% faiz kampanyalarını duyurdu. Fiat Egea model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 50.000 TL 12 ay 1,29% faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Fiat resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Fiat'tın kampanyaları 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

    Fiat resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;

    Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

    Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Fiat Yeni Egea Sedan 2021 Aralık Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Fiat Egea, 95 hp güç ve 127 Nm tork yapan 1,4 L Fire benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork yapan 1,3 L Multijet dizel ve 120 hp güç ve 320 Nm tork yapan 1,6 L Multijet dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır.

    1,4 L Fire benzinli Fiat Egea'da 6 ileri manuel, 1,3 L Multijet motorlu Fiat Egea'da 5 ileri manuel, 1,6 L Multijet motorlu Fiat Egea'da ise 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.

        Fiat Egea 1,4 L Fire, kent içi 6,7 L, kent dışı 4,9 L, ortalama 6,0 L,

        Fiat Egea 1,3 L Multijet , kent içi 4,9 L, kent dışı 3,2 L, ortalama 4,0 L,

        Fiat Egea 1,6 L Multijet , kent içi 5,4 L, kent dışı 3,5 L, ortalama 4,4 L,

        Fiat Egea 1,6 L Multijet DCT, kent içi 5,0 L, kent dışı 3,8 L, ortalama 4,3 L yakıt tüketmektedir.

        Fiat Egea Sedan 520 L, Fiat Egea Hatchback 440 L, Fiat Egea SW ise 550 L bagaj hacmine sahiptir. Krom ön panjur, 16" alaşımlı jantlar, Hız Sabitleme Sistemi, Deri direksiyon simidi ve vites topuzu, Park sensörü, Viraj içi aydınlatmalı ön sis farları özelliklerini Stil Paket kapsamında EASY donanım oranına ek olarak satın alabilirsiniz.

        Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar?

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 223.900

        Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 335.900

        Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 358.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 247.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 337.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 347.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 382.900

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 320.900
            ASELSAN’dan ’BAE’ye satılacak’ iddialarına yalanlama
            Haberler Ekonomi Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle arabanızı alın! 31 Aralık 2021 son tarih! Fiat Egea modellerde faizler düştü!
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