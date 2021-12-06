Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle arabanızı alın! 31 Aralık 2021 son tarih! Fiat Egea modellerde faizler düştü!

Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat kampanyası, Fiat Egea model vasıtalarda 12 ay 1,29% faiz kampanyalarını duyurdu. Fiat Egea model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 50.000 TL 12 ay 1,29% faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Fiat resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Fiat'tın kampanyaları 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.
Fiat resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;
Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.
Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
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Fiat Yeni Egea Sedan 2021 Aralık Sıfır Araç Fiyat Listesi
Fiat Egea, 95 hp güç ve 127 Nm tork yapan 1,4 L Fire benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork yapan 1,3 L Multijet dizel ve 120 hp güç ve 320 Nm tork yapan 1,6 L Multijet dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır.
1,4 L Fire benzinli Fiat Egea'da 6 ileri manuel, 1,3 L Multijet motorlu Fiat Egea'da 5 ileri manuel, 1,6 L Multijet motorlu Fiat Egea'da ise 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT (çift kavramalı otomatik) şanzıman seçenekleri sunulmaktadır.