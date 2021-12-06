Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.