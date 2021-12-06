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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 10:34
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    • 06.12.2021 11:31
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    Borsa İstanbul'da ralli sürüyor! Haftaya rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 artışla 1.921,19 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,79 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

    Borsa İstanbul’da ralli sürüyor!

    Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu.

    BIST 100 endeksi, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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