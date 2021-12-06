Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile orman, kağıt, basım oldu.