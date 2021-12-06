Arama motorlarında Türk kripto para sitelerinden biri olan BtcTurk neden çöktü şeklinde aramalar yapılıyor. BtcTurk'de yaşanan sorun konusunda henüz bir açıklama yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Peki, BTCTurk çöktü mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte merak edilenler...
BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?
Türkiye'nin en büyük Bitcoin ve kripto para borsaları arasında gösterilen BtcTurk kullanıcıları sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda 503 hata kodu ve 500 hata kodu ile karşılaştıklarını söyledi.
BTCTURK 503 SERVİCE UNAVAİLABLE NE DEMEK?
503 Service Unavailable Hatası, web sunucusunun kullanılabilir olmadığı durumlarda meydana gelen bir HTTP durum kodu hatasıdır.