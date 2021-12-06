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    • Ekonomi
    • 06.12.2021 08:42
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    • 06.12.2021 08:48
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    BTCTurk çöktü mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür?

    BTC Türk çöktü mü?BTC Türk neden açılmıyor? Kripto para alım borsa sitesi olan BTCTurk'te işlem yapmak isteyen kullanıcılar 'teknik bir hata oluştu' uyarısı ile karşı karşıya geliyor. Kripto para borsasını takip edenler sorunun çözümü hakkında araştırmalara başladı. Peki, BTCTurk çöktü mü? BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    BTCTurk çöktü mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür?

    Arama motorlarında Türk kripto para sitelerinden biri olan BtcTurk neden çöktü şeklinde aramalar yapılıyor. BtcTurk'de yaşanan sorun konusunda henüz bir açıklama yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Peki, BTCTurk çöktü mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür? İşte merak edilenler...

    BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?

    Türkiye'nin en büyük Bitcoin ve kripto para borsaları arasında gösterilen BtcTurk kullanıcıları sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda 503 hata kodu ve 500 hata kodu ile karşılaştıklarını söyledi.

    BTCTURK 503 SERVİCE UNAVAİLABLE NE DEMEK?

    503 Service Unavailable Hatası, web sunucusunun kullanılabilir olmadığı durumlarda meydana gelen bir HTTP durum kodu hatasıdır.

        503 Service UnavailableHatasını herhangi bir web tarayıcısı veya herhangi bir işletim sistemi kullanan bilgisayarda hatta bir akıllı telefon veya tablette bile karşılaşabilirsiniz. Bu hatanın giderilmesi için sunucunun tekrardan aktif hale gelmesini beklemeniz ve imkanınız varsa internet hattınızı yeniden başlatmanız çözüm olabilir.

        BTCTURK HAKKINDA

        BtcTurk, 2013 yılında Türk lirası ile ilk Bitcoin alım satım işleminin gerçekleştirildiği Türkiye'nin Türk lirası tabanlı ilk kriptopara alım satım platformudur. 1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulmuş, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır. Akbank, Fibabanka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ile işbirliği yapmıştır. Temmuz 2020'de yurt dışından da kullanıcı kabulüne başlayan[5][6] BtcTurk'ün kullanıcıları Türk lirası, Bitcoin ve Tether ile kripto para alıp satabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi BTCTurk çöktü mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk neden açılmıyor? Btctürk hata kodu 500 - 503 sorunu nedir, nasıl çözülür?
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