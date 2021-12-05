Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, ekim ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 544 milyon 548 bin 507 lira olan ve 2 bin 486 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 229 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 434 bin 632 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 231 oldu.