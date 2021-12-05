Dul, yetim ve işsize ek ödeme imkanı! SGK güzel haberi duyurdu: Emekli maaşı olanlar da alabiliyor!

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.