Dul, yetim ve işsize ek ödeme imkanı! SGK güzel haberi duyurdu: Emekli maaşı olanlar da alabiliyor!

SGK güzel haberi duyurdu: Emekli maaşı olanlara da veriliyor! Dul, yetim ve işsize ek ödeme imkanı! SGK harekete geçti! Gence yaşlıya çifte maaş müjdesi! Bu koşulları taşıyorsanız hemen başvurunuzu yapın. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında belirli ek ödemeler yapılıyor. Maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de alınabiliyor. Emekliler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Koşulları merak eden milyonlarca vatandaş başvurunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.
SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
KİMLER YARARLANIR?
Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler.
Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor.