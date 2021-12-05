Online alışveriş sitelerindeki 'şahane indirim'lere Ticaret Bakanlığı'ndan denetim

ŞİKÂYETLER İNCELEMEDE

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemleri alan bakanlık, bu kapsamda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nu da bu süreçte etkin şekilde kullanacak.