Online alışveriş sitelerindeki 'şahane indirim'lere Ticaret Bakanlığı'ndan denetim

Yılın son günlerinin yaklaşması ile birlikte e-ticaret şirketleri stoklarını eritmek adına indirim yarışına girerken, Ticaret Bakanlığı da e-ticaretteki gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için düğmeye bastı.
Bakanlık tarafından kurulan ve müfettişlerden oluşan özel ekip, "dev, müthiş, şahane, efsane" gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünleri inceleme altına alacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak olan ekipler, e-ticaret şirketine ceza kesebilecek.
ÖNCE BİNDİR, SONRA İNDİR CEZASI
Ekipler, sanal ortamdaki bütün indirim kampanyalarını ve e-ticaret şirketlerini yakın markaja alacak. Satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapanlara izin vermeyecek.