Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı

AK Parti'nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Başkan Erdoğan'ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi.
MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altında düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR
Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı.