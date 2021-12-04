Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı

İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR

Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı.