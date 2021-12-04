Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.12.2021 06:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2021 06:10
    ABONE OL

    Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı

    Son dakika haberi... Asgari ücrette zam pazarlığı sürerken, yeni yılda yapılacak zam oranı ile ilgili gelişmeler de devam ediyor. Hafta içinde yapılan AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, MYK üyelerine tek tek söz vererek asgari ücretteki artış oranıyla ilgili soru sordu. Toplantıda ortak görüşün 4 bin TL olarak belirlendiği öğrenildi.

    Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL

    AK Parti'nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Başkan Erdoğan'ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi.

    MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altında düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

    İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR
    Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı.

        Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi. Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu.

        Erdoğan, bir rakam zikretmedi. Ancak dar gelirlileri rahatlatacak, hayat şartlarını iyileştirecek bir rakamın ortaya çıkacağını kaydetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Papa Sen bir kafirsin
        Haberler Ekonomi Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı
            SON DAKİKA