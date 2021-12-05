EYT'ye yıl ve prim kriteri! (Ekonomi haberleri)

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar devam ederken özellikle kapsam konusunda kriterler de ortaya çıkmaya başladı. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş, kadınsa 20 erkekse 25 yıllık süreyi geçirmiş ve belirlenen primleri doldurmuş olanlar kapsama giriyor. Böylece emeklilik için yıl ve prim şartını tamamladıktan sonra sadece yaş şartını bekleyenler düzenlemeden yararlanmış olacak.

ACELE EDENE UCUZ TATİL

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaklaşık 2 hafta önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına yoğun bir talep olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Şubat ayının sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Mart gibi biraz yavaşlar. Şu anki imkanları ileride yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü yurt dışındaki talep de belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Erken rezervasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakın bir zaman içinde istenilen yerde, zamanda ve şartta yer bulmak mümkün olmayacak." dedi. Yurt dışı seyahatlerinde salgın tedbirlerinden dolayı sıkıntı olduğunu ve vize noktasında bazı konsoloslukların hizmet vermediğini bildiren Bağlıkaya, bu nedenle yurt dışı tur taleplerinin yüksek olmadığını söyledi. Bağlıkaya yurt içinde yıl başında çok ciddi bir hareketlilik beklediklerine işaret etti.

İNDİRİM OYUNU TAKİPTE

Yılın son günlerinin yaklaşması ile birlikte e-ticaret şirketleri stoklarını eritmek adına indirim yarışına girerken, Ticaret Bakanlığı da gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için harekete geçti. Bunun için bakanlık müfettişlerinden özel bir ekip kurulurken, ekipler "dev, müthiş, şahane, efsane" gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünler üzerinde fiyat araştırması yapacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak olan ekipler, önce bindir sonra indir gibi indirim oyunları ile karşılaştığında resen inceleme başlatarak, e-ticaret şirketine ceza kesecek. Bazı e-ticaret şirketlerinin bahane ile siparişi iptal ettiği ardından da fahiş fiyatla sattığı da tespit edildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Firmalar inceleniyor ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" dedi Barış ŞİMŞEK

YÜZEN FERRARİ

Lüks otomobil markası Ferrari'den esinlenerek dizayn edilen süper yat içine otomobil alacak şekilde yapıldı. 27 metrelik yatın kumanda ve dümen bölümü de yarışlardan ilham alan bir kokpit şeklinde. Aynı otomobilde olduğu gibi pilot koltukları ve martı kanatlı kapılar bulunuyor. Teknede iki adet çift kişilik misafir kamarası, bir ana salon ve üç oda var. Yatın İtalyan üreticileri, konsept olarak üretildiğini belirtti.