Bitcoin'de dev çöküş gerçekleşti! 8 saatte 600 milyar dolar uçtu

- Ekonomi
- 05.12.2021 Gazete
Yüzbinlerce insan parasını kaybetti. Kayıpların milyonlarca yatırımcının olduğu Türkiye'de de yaşandığı belirtiliyor.
Uzmanlar kripto para konusunda yatırımcıların temkinli olması gerektiğine dikkat çekti.
Analistler Fed'in varlık azaltımını hızlandırması ve beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.
Öte yandan, kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişeye yol açtığı düşünülüyor.