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    Bitcoin'de dev çöküş gerçekleşti! 8 saatte 600 milyar dolar uçtu

    Milyonlarca insanın umut bağladığı kripto para piyasası bir gecede çöktü. 8 saatlik sürede 600 milyar dolar buhar oldu. Parasını kaybedenlerin arasında Türk yatırımcılar da var.

    8 saatte 600 milyar dolar uçtu

    Milyarlarca doların yatırıldığı kripto para piyasalarında tarihin en büyük düşüşü yaşandı.

    Bitcoin % 22'lik düşüşle ilk kez 42 bin doları gördü.

    Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Satışların etkisiyle 8 saatlik sürede 600 milyar dolar buhar oldu.

        Yüzbinlerce insan parasını kaybetti. Kayıpların milyonlarca yatırımcının olduğu Türkiye'de de yaşandığı belirtiliyor.

        Uzmanlar kripto para konusunda yatırımcıların temkinli olması gerektiğine dikkat çekti.

        Analistler Fed'in varlık azaltımını hızlandırması ve beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.
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            Haberler Ekonomi Bitcoin'de dev çöküş gerçekleşti! 8 saatte 600 milyar dolar uçtu
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