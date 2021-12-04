Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! Kripto para uzmanları deprem etkisi oluşturan düşüşün perde arkasını açıkladı

Dünyanın en önde gelen kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. Yatırımcıları ekonomik ve finansal açıdan zor duruma sokan gelişmenin son dakika detayları...
Kripto para yatırımcıları büyük şok yaşarken, Bitcoin yüzde 22 değer kaybederek 42 bin dolara çekildi. Uzmanlar, zaman zaman bu tarz düşüşlerin olabildiğini belirtirken, 'Temkinli olun' çağrısında bulunuyor.
BITCOIN DEPREMİ KRİPTO PARA BORSALARINI DERİNDEN ETKİLEDİ
Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 4 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşanıyor.