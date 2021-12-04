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    • Ekonomi
    • 04.12.2021 13:18
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    • 04.12.2021 13:31
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    Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! Kripto para uzmanları deprem etkisi oluşturan düşüşün perde arkasını açıkladı

    Bitcoin'in fena düşüş yaşıyor. Kripto para piyasaları cumartesi büyük bir fiyaskoya uğradı. Tarihin en büyük düşüşü yaşanırken, Bitcoin yüzde 22'lik değer kaybı ile 42 bin dolara geriledi. Satışların etkisi ile 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, kripto uzmanları Bitcoin'in tarihi düşüşünü iki sebebe bağlıyor. Ethereum da Bitcoin'in ardından büyük düşüşe uğradı. İşte Bitcoin ve Ethereum'un neden düştüğü ve kripto para sektörünü şoka uğratan depremin arka planı...

    Bitcoin adeta çakıldı!

    Dünyanın en önde gelen kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. Yatırımcıları ekonomik ve finansal açıdan zor duruma sokan gelişmenin son dakika detayları...

    Kripto para yatırımcıları büyük şok yaşarken, Bitcoin yüzde 22 değer kaybederek 42 bin dolara çekildi. Uzmanlar, zaman zaman bu tarz düşüşlerin olabildiğini belirtirken, 'Temkinli olun' çağrısında bulunuyor.

    BITCOIN DEPREMİ KRİPTO PARA BORSALARINI DERİNDEN ETKİLEDİ

    Kripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 4 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşanıyor.

        3 ayda rekor kırarak 70 bin dolar bandına dayanan Bitcoin 42 bin dolara kadar çekildi. Değer kaybı yüzde 22'yi buldu.

        ETHEREUM DE ÇAKILDI

        Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether 3 bin 500 doların altını test etti.

        KRİPTO PARA BORSALARINDAKİ TARİHİ DÜŞÜŞÜN ARKA PLANI

        Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.

        FED VURDU

            Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor.

            Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine vurgu yapıyor.

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            Haberler Ekonomi Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! Kripto para uzmanları deprem etkisi oluşturan düşüşün perde arkasını açıkladı
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