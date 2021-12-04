Renault Türkiye'de 70.000 TL'ye otomobil satacak! Otomobil pazarı alt üst olacak! 0.8 Litrelik motor hacmi ve 50 beygir...

Renault'un en ucuz modeli olarak tanınan Kwid'in Türkiye'de satışa çıkacağı ve fiyatının da olabildiğince makul olacağı iddia edildi. Genellikle pandemi döneminde vasıta almayı düşünen vatandaşlar Kwid'in fiyatlarını ve Türkiye'de olup olmadığını merak ediyor. Peki Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar, Türkiye'de satılıyor mu? Kwid modelin Türkiye'ye gelme olasılığı konuşulurken aracın özellikleri de belli oldu. Araç B SUV tipinde bir otomobil. Hem de arabada 0.8 Litrelik motor hacmi ve 50 beygirlik motor kuvveti bulunuyor. Araçta 5 ileri vites yer alır iken Renault'un en ucuz modeli olarak biliniyor.
RENAULT KWID TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışı ikinci ellerde de fiyat artışı yaşanmasına amacıyla olurken, otomobil alabilmek isteyenler ucuz vasıtaları bilhassa takip ediyor. Renault'un Hindistan amacıyla ürettiği bir otomobili alabilmek isteyenler Renault'un en ucuz otomobili olarak tanınan Kwid'in Türkiye pazarına girip girmeyeceğini merak ediyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Yakın vakitte modelin Türkiye pazarına gireceği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa Kwid, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil olmuş olacak.
Renault Kwid'in Hindistan'da satıldığı fiyatın 70 bin lira seviyesinde bulunduğu belirtildi. Eğer ülkemizde satışa çıkarsa birtakım vergiler de eklenebilir. Eğer satış fiyatı içerisine vergileri de eklersek otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.
Söz hususu vasıta modeli, 50 beygir güce ve 0.8 litrelik motora sahip. Kwid yakıt olarak da kullananlara tasarruf mümkün kılabilecek bir model.