Hollanda ve Belçika'ya 1 milyar dolar yaş meyve-sebze ihracat hedefliyor

Yaş meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri ihracatçıları yıllık 25 milyar dolar taze meyve-sebze ve meyvesebze mamulleri ithal eden Hollanda ve Belçika'ya 1 milyar dolar ihracat hedefliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, taze meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri tedarikinde reexport merkezi konumundaki Hollanda ve Belçika'yı radarına aldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda 28 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Hollanda ve Belçika'da taze meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri sektörlerine yönelik ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Hollanda ve Belçika'ya yönelik ticaret heyetine 11 firma ile katıldıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu 2 ülkeye ihracatımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1 milyar doların üzerine taşımak için çaba gösteriyoruz. Hollanda ve Belçika pazarlarında tanıtım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek" dedi.