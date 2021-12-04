Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hollanda ve Belçika'ya 1 milyar dolar yaş meyve-sebze ihracat hedefliyor

    Yaş meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri ihracatçıları yıllık 25 milyar dolar taze meyve-sebze ve meyvesebze mamulleri ithal eden Hollanda ve Belçika'ya 1 milyar dolar ihracat hedefliyor.

    Hollanda ve Belçika atağı

    Yaş meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri ihracatçıları yıllık 25 milyar dolar taze meyve-sebze ve meyvesebze mamulleri ithal eden Hollanda ve Belçika'ya 1 milyar dolar ihracat hedefliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, taze meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri tedarikinde reexport merkezi konumundaki Hollanda ve Belçika'yı radarına aldı.

    Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda 28 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Hollanda ve Belçika'da taze meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri sektörlerine yönelik ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Hollanda ve Belçika'ya yönelik ticaret heyetine 11 firma ile katıldıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu 2 ülkeye ihracatımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1 milyar doların üzerine taşımak için çaba gösteriyoruz. Hollanda ve Belçika pazarlarında tanıtım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hani yalandı!
    Haberler Ekonomi Hollanda ve Belçika'ya 1 milyar dolar yaş meyve-sebze ihracat hedefliyor
        SON DAKİKA