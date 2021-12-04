Hekim maaşlarına yapılan zammın kapsamının genişletilmesi gündemde (Ekonomi haberleri)

Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde. AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün Meclis'te bir araya gelerek kapsamın genişletilmesini ele aldı. Doktorlara yapılacak ek göstergenin kapsamı sağlık çalışanlarını kapsayacak şeklinde genişletilecek. Sağlık çalışanlarına yönelik zam düzenlemesinin yanı sıra hekim zammından, üniversite hastanelerinde çalışan doktorların da faydalanması için bir düzenleme daha gündeme geldi. Eda IŞIK

FITCH BÜYÜMEYİ GÖRDÜ

TÜRKIYE bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4'lük büyüme rakamıyla G-20 ülkeleri arasında liderliğe yükselirken; uluslararası kuruluşlar 2021 yılı büyüme tahminlerini birbiri ardına revize ediyor. İlk revize Goldman Sachs'tan geldi. Kurum, 2021 için Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9.5'ten 10.5'e çıkardı. Ardından OECD, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8.4'ten yüzde 9'a revize etti. Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini 1.2 puan artırarak yüzde 9.8'e yükseltirken, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise yüzde 9.2'den yüzde 10.5'e çıkardı. Ayrıca Fitch, büyümedeki revizyonuna rağmen kredi not görünümünü ise 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi.

BARIŞ İÇİN SON AY

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetleri vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı'nda başvuru için son gün 31 Aralık. Gelir İdaresi Başkanlığı, fırsattan yararlanmak için vergi mükellefi veya Türk olma zorunluluğu bulunmadığını anımsatarak, "Vergi, inceleme, tarhiyat olmayacak" dedi. Hazal ATEŞ

38 MİLYARLIK DAVET

Türkiye'de yatırım atağına geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türk müteahhitlerine de 38 milyar liralık davet geldi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Müteahhitlerimize 30-38 milyar liraya ulaşan yatırım çağrısı geldi, gelin görüşelim diyorlar" dedi. Konutta 'bekle, gör' eğilimi olduğunu belirten Eren, ucuz konut için uygun fiyatlı arsa çağrısı yaptı. Hazal ATEŞ