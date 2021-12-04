Aylık 3.692 lira alabilirsiniz! 10 ay boyunca devlet destek veriyor! Nakit para anında hesabınıza yatıyor!

* İşsizlik maaşı müracaatında bulunacak olan bireylerin kendi talepleri dışında işlerinden olması gerekiyor. İşten çıkarılanlara işsizlik maaşı direkt olarak bağlanıyor. Bunun dışında işyerinin iflası gibi çalışanın elinde olmayan unsurlarda işsizlik maaşı ödeneği alınmasını sağlıyor.

* Bir başka müracaat şartı ise prim ödemeleri ve sigortalılık gün şartından oluşuyor. İŞKUR resmi sitesinden yapmış bulunduğu açıklamasında "Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak," maddelerini açıkladı.