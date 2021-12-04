Aylık 3.692 lira alabilirsiniz! 10 ay boyunca devlet destek veriyor! Nakit para anında hesabınıza yatıyor!

İşsizlik maaşı ile alakalı flaş açıklama. İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay boyunca devlet destek veriyor. Bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu üzerinden 384 bin birey işsizlik ödeneği alıyor. Asgari ücret zamlandığında işsizlik ödeneği de artacak. Asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik ödeneği 1.420 TL'den 1.846 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik ödeneği ise 2.840 TL'den 3.692 liraya yükselecek. İşte işsizlik ödeneğiyle alakalı merak edilenler...
İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENEĞİNDE 3 KRİTİK BAŞVURU ŞARTI
İşsizlik maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla 3 değişik şartı sağlanması gerekiyor. Maaş ödemeleri amacıyla kişilerin sağlamaları gereken esas iki şart ise prim şartı ile gün şartı. Hem de işten çıkarılmadan anında önceki vakitte çalışıyor ve SGK primlerinin ödeniyor olması.
Türkiye İş Kurumu'nun resmi sitesinden ilan edilen bilgilerde işsizlik maaşı ödeneği amacıyla lüzumlu şartlar şu maddeler ile bildirildi.
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* İşsizlik maaşı müracaatında bulunacak olan bireylerin kendi talepleri dışında işlerinden olması gerekiyor. İşten çıkarılanlara işsizlik maaşı direkt olarak bağlanıyor. Bunun dışında işyerinin iflası gibi çalışanın elinde olmayan unsurlarda işsizlik maaşı ödeneği alınmasını sağlıyor.
* Bir başka müracaat şartı ise prim ödemeleri ve sigortalılık gün şartından oluşuyor. İŞKUR resmi sitesinden yapmış bulunduğu açıklamasında "Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak," maddelerini açıkladı.