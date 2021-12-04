Asgari geçim indiriminde (AGİ) bomba artış! Asgari ücrette AGİ farkı müjdesi! Maaşlara ek ödeme! 456 liraya çıkarılacak!

VERGİ İADESİ GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre; vergi alınmaması isteği yerine geldiği zaman gerçekten bütün çalışanlar yönünden bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda bütün çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

BUGÜN İÇİN AGİ 268 LİRA

2021 senesi asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi amacıyla 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

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