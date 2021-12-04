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    • Ekonomi
    • 05.12.2021 09:05
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    • 05.12.2021 09:05
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    Asgari geçim indiriminde (AGİ) bomba artış! Asgari ücrette AGİ farkı müjdesi! Maaşlara ek ödeme! 456 liraya çıkarılacak!

    Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşlar gözünü bu toplantının sonunda çıkacak karara çevirirken bir düzenlemede Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ)) yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile eş güdümlü Asgari Geçim İndirimi de yılbaşında artacak... Öte yandan asgari ücret amacıyla gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret ile kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı ve çalışanlara ödenecek AGİ sayısını örneklerle açıkladı. İşte Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile alakalı bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    Milyonlar bayram edecek! Ek ödeme müjdesi! 456 lira...

    AGİ ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi AGİ ödemesi milyonlarca maaş kişiye bekar, evli ve çocuk sahibi olmaları bağlamında yapılıyor. AGİ ne kadar olacak? AGİ'ye ne kadar zam gelecek? Soruları cevabını buldu. Asgari ücrette son düzlüğe girilirken, Asgari Geçim İndirimi'nde de (AGİ) vergi iadesi çalışması uygulanacağı konuşuluyor. Çalışmaya göre; bekar işçi amacıyla ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi eklenerek 456,13 liraya çıkartılacak. 2021 senesi asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi amacıyla 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

    VERGİ İADESİ GÜNDEMDE

    Sabah'ın haberine göre; vergi alınmaması isteği yerine geldiği zaman gerçekten bütün çalışanlar yönünden bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda bütün çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

    BUGÜN İÇİN AGİ 268 LİRA

    2021 senesi asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi amacıyla 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    APARTMAN GÖREVLİLERİNDEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMIYOR

    Apartman görevlilerine yapılan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi manasına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içerisinde bulunduğu amacıyla 2825,9 TL maaş alabiliyor.

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    VERGİSİZ ASGARİ UYGULANIRSA MAAŞ 3000 LİRAYI GEÇECEK

    Vergisiz asgari ücret uygulandığında bütün çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve bu sayede hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.

        AGİ SİSTEMİ DEVREYE SOKULURSA NE OLACAK?

        Bunun yerine AGİ sistemi döneme sokulursa bu kez bekar bir işçi amacıyla ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi de eklenerek 456,13 liraya çıkartılarak işçiye ödenecek. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya çıkacak. İşçilerin bütün maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmasın isteği kabul görürse bu kez maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım amacıyla gelir ve damga vergisi ödemeyecek ya da bu miktarda AGİ alabilecek.

        AGİ, ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTACAK

        Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı amacıyla Aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle eş güdümlü artacak. Yani 2022 senesinde uygulanacak asgari ücrete göre işçilerin alacağı Asgari Geçim İndirimi miktarında da farklılık olacak.

        GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ GELEBİLİR

        Asgari ücret amacıyla gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Eğer bu gerçekleşirse bu halde AGİ ödemesi de olmayacak. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor. Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken AGİ öneme alınmadığı gibi onlar vergi ödemediğinden aldıkları net ücret de 3.040 lirayı buluyor. Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.

        TABLO

        BEKAR BİR İŞÇİ İÇİN ÖRNEK AGİ HESAPLAYALIM

        Bu sene brüt ücret: 3.577,50 Yıllık toplam brüt ücret:

        3.5787,5 X 12 = 42.930

        İşçinin kendisi amacıyla oran:

        42.930 X % 50 = 21.465

        Gelir vergisi amacıyla iade tutarı:

        21.465 X % 15 = 3.219,75

        1 aylık AGİ miktarı: 3.219,75 / 12= 268,31 TL


        TABLO 2

        ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

        ASGARİ ÜCRET 3.577,50

        SGK PRİMİ% 14 500,85

        İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

        GELİR VERGİSİ% 15 187,82

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

        DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15

        KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

        NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

        TABLO 3

        AGİLİ ASGARİ ÜCRETLER

        ASGARİ ÜCRET 2021 (TL)

        Bekar 2.825,90

        Eşi çalışmayan, çocuksuz 2.879,56

        Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2.919,81

        Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2.969,05

        Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 3.013,72

        Eşi çalışan, çocuksuz 2.825,90

        Eşi çalışan, 1 çocuklu 2.866,14

        Eşi çalışan, 2 çocuklu 2.906,39

        Eşi çalışan, 3 çocuklu 2.960,05

        TABLO 4

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)

        Bekar 268,31

        Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97

        Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22

        Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46

        Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13

        Eşi çalışan, çocuksuz 268,31

        Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55

        Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80

        Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46
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        Haberler Ekonomi Asgari geçim indiriminde (AGİ) bomba artış! Asgari ücrette AGİ farkı müjdesi! Maaşlara ek ödeme! 456 liraya çıkarılacak!
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