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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 06:43
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    • 03.12.2021 06:43
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    Balık fiyatları ne kadar oldu? Güncel balık fiyatları 2021 Levrek, hamsi, istavrit, somon, mezgit, çinekop, çupra, alabalık...

    Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını da vurdu. Kışın en çok tüketilen yiyeceği balık fiyatlarında artış yaşandı. Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere bir çok ilinde etkili olan fırtına balık fiyatlarına kötü yansıdı. Karadeniz’deki balıkçıların balık çıkartmaması nedeniyle fiyatlar uçtu. Peki Balık fiyatları ne kadar oldu? İşte Güncel balık fiyatları 2021 Levrek, hamsi, istavrit, somon, mezgit, çinekop, çupra, alabalık...

    Balık fiyatları ne kadar oldu?

    Türkiye'nin bir çok bölgesinde günlerdir fırtına ve lodos etkili oluyor. Hal böyle olunca balıkçılar denize açılamıyor. Balık çıkmayınca da tezgahtaki balık fiyatları artıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşlar balıklara yöneldi ancak olumsuz hava koşulları balıktaki çeşitliliği de sayıyı da etkiledi. Peki Balık fiyatları ne kadar oldu? Güncel balık fiyatları 2021 haberimizde! Levrek, hamsi, istavrit, somon, mezgit, çinekop, çupra, alabalık ne kadar?

    BALIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Karadeniz levrek: 70-90 TL

    Norveç somon: 120 TL

    Barbun: 70 TL

    Karadeniz mezgit: 50 TL

    Çinekop: 60 TL

    Çupra: 70 TL

    Alabalık: 12 TL (TANE)

    Hamsi: 30 TL

    İstavrit: 30 TL

        BALIK FİYATLARI DÜŞER Mİ, NE ZAMAN DÜŞER?

        Lodos, fırtına derken kötü hava balık fiyatlarına da yansıdı. Balıkçı esnafı fiyatların ancak havalar düzelirse düşeceğini belirtiyor.

        "Lodos olduğunda balık dipte kaldığı için balıkçılar tutamıyor. Lodosun etkisiyle balık tekneleri balığa fazla çıkamıyor. Biz de balıkçılar olarak etkileniyor. İnşallah havalar düzelirse balıklar tezgahlarda biraz daha çoğalacak. Biraz daha düşüş yaşanır inşallah."
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        Haberler Ekonomi Balık fiyatları ne kadar oldu? Güncel balık fiyatları 2021 Levrek, hamsi, istavrit, somon, mezgit, çinekop, çupra, alabalık...
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