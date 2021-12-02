Balık fiyatları ne kadar oldu? Güncel balık fiyatları 2021 Levrek, hamsi, istavrit, somon, mezgit, çinekop, çupra, alabalık...

Türkiye'nin bir çok bölgesinde günlerdir fırtına ve lodos etkili oluyor. Hal böyle olunca balıkçılar denize açılamıyor. Balık çıkmayınca da tezgahtaki balık fiyatları artıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşlar balıklara yöneldi ancak olumsuz hava koşulları balıktaki çeşitliliği de sayıyı da etkiledi. Peki Balık fiyatları ne kadar oldu? Güncel balık fiyatları 2021 haberimizde! Levrek, hamsi, istavrit, somon, mezgit, çinekop, çupra, alabalık ne kadar?