Hepsi karşılıksız, geri ödemesiz… Emekliye çifte müjde verildi! 2000 TL ödemeye ek 250 TL anında verilecek!

Emekliye Ek 250 TL Nakit Fırsatı

Emekli Yakınını Davet Et kampanyası kapsamında Garanti BBVA'lı olan her bir emekli amacıyla 250 TL nakit veriliyor. Kampanyaya katılım Garanti BBVA Mobil ve şubelerinden yapılabiliyor. Kampanya kapsamında bütün Garanti BBVA müşterileri, 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında diğer bir kurumdan emekli maaşını alan yakınını/tanıdığını, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıması amacıyla çağrı ederek 250 TL nakit mükafat kazanabiliyorlar.

Davet eden birey Garanti BBVA Mobil > Başvurular > Emekli Bankacılığı >Emekli Yakınınızı Davet Edin adımından çağrı kodu oluşturup emekli yakınıyla paylaştığında ve onaylandığında, çağrı eden emekliye hemen 250 TL yatırılıyor.

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