Ankara Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Son dakika TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte isim listesi!

Ankara Yakacık'ta 202 konutun kura sonuçları an itibariyle açıklandı. TOKİ tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 toplam 202 adet konut için kura çekimi gerçekleştirildi. İnşa edilecek olan daireler için başvurular geçtiğimiz günlerde alınmıştı. 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut sahibini buldu. Peki Son dakika TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ ANKARA YAKACIK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada "İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir; kura çekilişi 03 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.'' denilmişti. 202 adet konut için kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi.
KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet adresinden çekiliş sonuçlarında sorgulama yapabilirsiniz.