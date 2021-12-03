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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 13:25
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    • 03.12.2021 13:28
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    Ankara Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Son dakika TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte isim listesi!

    Ankara'da ev sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişe katıldı. Kura sonuçları bugün açıklandı. Ankara'nın Yakacık ilçesinde yapılan “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” sonrası sorgulamalar arttı. 2+1 3+1 daireler kimlerin oldu? Ankara Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Son dakika TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları isim listesi...

    Ankara Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Ankara Yakacık'ta 202 konutun kura sonuçları an itibariyle açıklandı. TOKİ tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 toplam 202 adet konut için kura çekimi gerçekleştirildi. İnşa edilecek olan daireler için başvurular geçtiğimiz günlerde alınmıştı. 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut sahibini buldu. Peki Son dakika TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

    TOKİ ANKARA YAKACIK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada "İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir; kura çekilişi 03 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.'' denilmişti. 202 adet konut için kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi.

    KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet adresinden çekiliş sonuçlarında sorgulama yapabilirsiniz.

        TOKİ BAŞVURULARI NEREYE VE NE ZAMAN YAPILABİLİR?

        TOKİ'nin tüm konut başvuruları ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.

        SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

        Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

        ALT GELİR PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

        Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ankara Yakacık TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Son dakika TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte isim listesi!
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