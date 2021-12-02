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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 12:00
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    • 03.12.2021 12:01
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    Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Instark, JXB...

    Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Royal Tobacco grubu sigara ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve yeni fiyatları açıklayan Aybaş, Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? Instark, JXB...

    Royal Tobacco grubu sigaralarına 2 TL zam geldi. Böylelikle bu grubun en ucuz sigarası 16 TL oldu. Bu gelişmelerin ardından tiryakiler Royal Tobacco grubu sigara markaları hakkında araştırmalara başladı. Peki, Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? İşte tüm merak edilenler...

    ROYAL TABOCCO GRUBU SİGARA MARKALARI HANGİLERİ?

    SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.

    Zam kararının ardından 14 TL'ye satılan sigaranın fiyatı 16 TL'ye çıktı.

        YILBAŞINDA YİNE GELECEK

        Aybaş ayrıca, yaptığı diğer paylaşımda "2'nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" ifadelerini kullandı.

        EKİM AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ

        Ekim ayının başlarında da bir başka sigara grubuna zam gelmişti. 16 TL olan sigaralar 17 TL, 17 TL olan sigaralar 18 TL, 18 Türk lirası olan sigaralar da 19 TL olmuştu.

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 17 TL
        Marlboro Touch: 18 TL
        Marlboro: 19 TL
        Parliament: 19,50 TL
        Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

        Muratti: 17 TL
        Muratti Blu: 16 TL
        Lark: 16 TL
        Chesterfield: 15,50 TL
        Chesterfield Mode: 15,50 TL
        L&M: 15,50 TL

        JTI

        Winston Slender: 15 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

        Winston: 16 TL

        Camel Slender: 14,5 TL

        Camel Rework: 15 TL

        Camel: 15 TL

        Monte Carlo Slender: 14 TL

        Monte Carlo: 14,5 TL

        LD: 14 TL

        Medley: 12,5 lira


            British American Tobacco

            Kent: 15 TL

            Kent D-Range: 15 TL

            Kent Swicth: 16 TL

            Kent N-Range: 18 TL

            Rothmans: 14 TL

            Viceroy: 14,50 TL

            Lark: 15 TL

            Chesterfield: 14,50 TL

            Chesterfield Mode: 14 TL

            L&M: 14,00 TL

            Pall Mall: 14,50 TL

            Tekel 2000: 14 TL

            Tekel 2001: 14 TL

            Samsun: 14 TL

            Samsun 216: 14 TL

            Maltepe: 14 TL
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            Haberler Ekonomi Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Instark, JXB...
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