Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Instark, JXB...

Royal Tobacco grubu sigaralarına 2 TL zam geldi. Böylelikle bu grubun en ucuz sigarası 16 TL oldu. Bu gelişmelerin ardından tiryakiler Royal Tobacco grubu sigara markaları hakkında araştırmalara başladı. Peki, Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? İşte tüm merak edilenler...
ROYAL TABOCCO GRUBU SİGARA MARKALARI HANGİLERİ?
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.
Zam kararının ardından 14 TL'ye satılan sigaranın fiyatı 16 TL'ye çıktı.