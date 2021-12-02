3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzine zam EPGİS son dakika! 3 Aralık benzine zam mı geldi?

EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 KRŞ/LTPompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi. Böylece dün 58 kuruş indirim gelen benzine, az önce 44 kuruş tekrar zam yapıldı. Peki, 3 Aralık benzine zam mı geldi? 3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Dün 58 kuruş indirim gelen benzine, az önce 44 kuruş tekrar zam yapıldı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 2, 2021
03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 44 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.