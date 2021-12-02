3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzine zam EPGİS son dakika! 3 Aralık benzine zam mı geldi?

EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 KRŞ/LTPompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi. Böylece dün 58 kuruş indirim gelen benzine, az önce 44 kuruş tekrar zam yapıldı. Peki, 3 Aralık benzine zam mı geldi? 3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...