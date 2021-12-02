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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 12:01
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    • 03.12.2021 12:01
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    3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzine zam EPGİS son dakika! 3 Aralık benzine zam mı geldi?

    Son dakika haberine göre, 3 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam geldiği duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Benzine zam mı geldi? 3 Aralık Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz fiyatları kaç TL olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    Benzine zam EPGİS son dakika! 3 Aralık benzine zam mı geldi? 3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?

    EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 KRŞ/LTPompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi. Böylece dün 58 kuruş indirim gelen benzine, az önce 44 kuruş tekrar zam yapıldı. Peki, 3 Aralık benzine zam mı geldi? 3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Dün 58 kuruş indirim gelen benzine, az önce 44 kuruş tekrar zam yapıldı.

    AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

    Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi 3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzine zam EPGİS son dakika! 3 Aralık benzine zam mı geldi?
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