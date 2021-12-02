Bekara ev kiralamayan ev sahibine 4 bin TL ceza! Emsal karar...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralanmayan kişinin yaptığı başvuruda, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti, ev sahibine uyarı cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, Kırklareli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü kiralık ev ilanı için ilan sahibini aradı ve evi kiralamak istediğini belirtti. Ev sahibinden "erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği" yönünde cevap alan başvurucu, ayrımcı muameleye maruz kaldığını ileri sürerek TİHEK'e başvurdu.