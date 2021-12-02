Memurun gözü onda

Bu yılın son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, memurları ilgilendiren pek çok konu masaya yatırıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, özellikle 10 talebi masaya taşıdı.

1- 4688 sayılı Kanun'da reform yapılsın.

2. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hızlandırılsın.

3. 3600 ek gösterge kapsayıcı olsun.

4. Kamu görevlileri vergi dilimi kaybı yaşamasın.

5- Yardımcı hizmetler sınıfı tarihe karışsın.

6. Derece ve kademe sınırlaması kaldırılsın.

7. Görevde yükselme ve unvan sınavları periyodik yapılsın.

8. Kamuya personel alımdaki sorunlar giderilsin.

9. Kılık-kıyafet yasakları bitsin.

10. Yıllık izin hesabında resmi tatiller izinden sayılmasın. Üst üste 2 yıl kullanılmayan izinler bir sonraki yılla birleşsin.

3600 GÖSTERGE BÜYÜYOR

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Gelecek yıl yaşama geçecek düzenleme ile memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerini yüzde 25-30 artıracağı hesaplanan yeni düzenlemenin; öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsaması bekleniyor. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek göstergenin bütün meslekleri kapsaması için çalıştıklarını belirterek, "Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfını da kapsamasını istiyoruz" dedi.

Hazal ATEŞ