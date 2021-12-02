Pazarlık zamanı

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret için ilk toplantı dün gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı. Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.

'EMEĞİ KORUYACAĞIZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre; işçilerin çoğunluğu asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında, işverenin büyük bölümü de 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında olmasını istedi. Anket kapsamında 26 ilde 604 işveren-yönetici ve 2 bin 500 işçi ile görüşüldüğünü anlatan Bakan Bilgin, "Asgari ücretin hayat şartlarını nasıl etkileyeceği konusunda yapılan değerlendirmede olumlu etkileyeceğini, standartlarını yükselteceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42.2. Yüzde 89'u ekonomide büyük canlılık yaratacağını söylüyor" dedi. Ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini söyleyen Bilgin, "Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, iş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRK-İŞ: VERGİ İNSİN

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Hem işveren hem hükümet ve çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş durumdayız. Enflasyon üzerindeki artışı işveren de kabul ediyor. Bundan da memnun kalıyoruz. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. En az ücretten vergi alınmasının sonunun gelmiş olması lazım. AGİ ile bu durumun çözülebileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

TİSK: TEŞVİK SÜRSÜN

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücret teşvikinin 2022'de de devam etmesini istediklerini söyledi. Koç, şöyle konuştu: "Asgari ücret belirlenirken, ekonomik durumun ve işletmelerimize etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak ve onları enflasyona ezdirmeyecek dengeli bir artışa şimdiden 'evet' diyoruz."

İKİNCİ TOPLANTI 7 ARALIK'TA

Yeni asgari ücret için ikinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantı da 9 Aralık'ta TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Taraflar görüşmelerin 4 oturumda tamamlanması konusunda hemfikir.

19 SEKTÖRE SORULDU

Ankette 19 farklı sektörden işletmeci ile yüz yüze görüşme yapıldı. Katılımcıların yüzde 34'ü "Yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusuna "3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında olmalı" cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu. İşçi katılımcıların çoğunluğu da ankete "3 bin 750 lira ile 4 bin lira olmalı" yanıtını verdi.

YENİDEN DEĞERLEME FORMÜLÜ

Asgari ücret artışında yeniden değerleme oranının alt sınır olarak düşünülmesi talepleri gündeme geldi. Bu oran, yüzde 36.2. Eğer zam oranı yüzde 36.2 olursa, asgari ücret net 3 bin 848 lira 88 kuruşa, brüt 4 bin 872 lira 56 kuruşa çıkacak.