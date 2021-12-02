İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam





"BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM"

Zam taleplerini dile getiren Aksu "Hizmet kalitesi, ücretin iyileştirmesiyle oluyor. Kimse toplu taşıma kullanmıyor. Çünkü taksi toplu taşımadan daha ucuz. Enflasyon, tefe, tüfe oranında biz çok eridik. Biz diyoruz ki, toplu taşımadan biraz yüksek olursa fiyatlar, taksimetre ücretleri Avrupa ülkeleri gibi iyileştirilirse, bizim de ekonomik anlamda işlerimiz iyi olur. Hem de bazı esnaf, bazı vatandaş toplu taşımayı tercih eder. Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyatları, işçilik ve parça fiyatları yüzde yüz oranında arttı.