Güncel sigara fiyatları 2021- 2022! Hangi sigaraya zam geldi? Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament en ucuz sigara ne kadar?

Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı var mı? Sorularına yanıt aranıyor ve sigara fiyat listesi 2 Aralık günü araştırılıyor. Aynı zamanda Marlboro, Kent, Camel, Winston en ucuz sigara ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Tütün ürünlerine zam iddiasının ardından gözler sigara zammına çevrildi. Sigara şirketlerinin fiyat listeleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki en ucuz sigara ne kadar? İşte Marlboro, Kent, Camel, Winston güncel fiyatları…