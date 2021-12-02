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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 11:59
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    • 03.12.2021 12:00
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    Güncel sigara fiyatları 2021- 2022! Hangi sigaraya zam geldi? Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament en ucuz sigara ne kadar?

    Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde 2021 güncel zamlı sigara fiyatları listesi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Aralık ayı güncel zamlı sigara fiyat listesi ve tüm detayları haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar 2 Aralık sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Tiryakiler bu kapsamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. İşte Camel, Kent, Winston, LM, Muratti fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    2 Aralık hangi sigaraya zam geldi? Marlboro, Kent, Camel, Winston en ucuz sigara ne kadar? Güncel sigara fiyatları 2021- 2022!

    Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı var mı? Sorularına yanıt aranıyor ve sigara fiyat listesi 2 Aralık günü araştırılıyor. Aynı zamanda Marlboro, Kent, Camel, Winston en ucuz sigara ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Tütün ürünlerine zam iddiasının ardından gözler sigara zammına çevrildi. Sigara şirketlerinin fiyat listeleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki en ucuz sigara ne kadar? İşte Marlboro, Kent, Camel, Winston güncel fiyatları…

    Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldi. Diğer markalara ise şuan için zam bulunmuyor.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 17 TL
    Marlboro Touch: 18 TL
    Marlboro: 19 TL
    Parliament: 19,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL
    Muratti Blu: 16 TL
    Lark: 16 TL
    Chesterfield: 15,50 TL
    Chesterfield Mode: 15,50 TL
    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Medley: 12,5 lira

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

        Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL

        Tekel 2001: 14 TL

        Samsun: 14 TL

        Samsun 216: 14 TL

        Maltepe: 14 TL
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        Haberler Ekonomi Güncel sigara fiyatları 2021- 2022! Hangi sigaraya zam geldi? Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament en ucuz sigara ne kadar?
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