SGK Bağkur memur emeklileri kritik oranla 2022'de ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı Ağustos'ta belli olmuştu. Buna göre; 2022 senesi amacıyla yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki sene boyunca kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz hususu zamların üstüne çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ek olarak sendikalı aşağı yukarı 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Öte yandan 4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şu şekilde oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 evveli emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK
Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.
ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
İLK 6 AYDA YÜZDE 8.45
Memur ve emeklisi, 2019 senesindeki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 senesi amacıyla yüzde 4+4, 2021 senesi amacıyla de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (Ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu senenin Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda meydana gelen yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
ŞİMDİDEN YÜZDE 6.72'YE ULAŞTI
Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu belirtti ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı.