SGK Bağkur memur emeklileri kritik oranla 2022'de ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu

İLK 6 AYDA YÜZDE 8.45

Memur ve emeklisi, 2019 senesindeki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 senesi amacıyla yüzde 4+4, 2021 senesi amacıyla de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (Ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu senenin Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda meydana gelen yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

ŞİMDİDEN YÜZDE 6.72'YE ULAŞTI

Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu belirtti ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı.