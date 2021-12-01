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    • Ekonomi
    • 01.12.2021 13:37
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    • 01.12.2021 13:37
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    SGK Bağkur memur emeklileri kritik oranla 2022'de ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu

    SGK Bağkur memur emeklileri için önemli veriler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2022'de ceplerine girecek zam oranları belli oluyor. Emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı. Memurlara yüzde 12, emeklilere de yüzde 10 seviyesinde zam yapılması bekleniyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu da açıklandığında sayılar netleşmiş olacak. Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 senesi amacıyla yüzde 5+7, 2023 senesi amacıyla ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki sene boyunca kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu

    takvim.com.tr
    SGK Bağkur memur emeklileri kritik veriyle 2022’de ceplerine girecek zam belli oldu!

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı Ağustos'ta belli olmuştu. Buna göre; 2022 senesi amacıyla yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki sene boyunca kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz hususu zamların üstüne çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ek olarak sendikalı aşağı yukarı 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Öte yandan 4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şu şekilde oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 evveli emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.


    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

    Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

    ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

    Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

    İLK 6 AYDA YÜZDE 8.45

    Memur ve emeklisi, 2019 senesindeki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 senesi amacıyla yüzde 4+4, 2021 senesi amacıyla de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (Ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu senenin Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda meydana gelen yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

    ŞİMDİDEN YÜZDE 6.72'YE ULAŞTI

    Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu belirtti ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı.

        SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

        Ortaya çıkan rakamla eş güdümlü SSK ve Bağkur emeklileri şuandan yüzde 6.72'lik zammı garantilemiş halde. Yine Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük öngörüsüne göre bu sene sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık devreye (temmuz-Aralık) dair enflasyonun yüzde 10'a ulaşması bekleniyor.

        Bu halde 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi aşağı yukarı yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000'den evvel Emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000'den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üstüne çıkacak.



        KASIM VE ARALIK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

        Ekim ayı enflasyonuyla eş güdümlü yüzde 3.72'lik zam farkı oluşmuş halde. Yani geri kalan 2 aylık (kasım, Aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı zamanları sıfırlamazsa Ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlar yüzde 5'lik toplu sözleşmesine ek fark kadar artacak. Şu anki farka göre Ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) civarında oluşmuş halde. Son 2 ayda (kasım, Aralık) yüzde 4'e yakın enflasyon beklentisi var.

        EN AZ 3.669 LİRAYA ÇIKACAK

        Geçen hafta Merkez Bankası sene sonu enflasyon tahminini yüzde 14'ten yüzde 18.4'e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi amacıyla sene sonucunda aşağı yukarı yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 civarında yapılabileceği manasına geliyor.
        Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak.

        SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

        Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler amacıyla ekstra zam yapılması hususu da çalışılıyor.

        Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanısıra seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

            İŞTE 2022'DE SGK VE BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU

            * 1800 TL maaş alan bir SSK Bağkur emeklileri yüzde 12 artış olması halinde 216 TL zam alacaklar. Maaşlar ise 1.916 TL olacak.

            * 2000 TL maaş alan bir SSK Bağkur emeklileri yüzde 12 artış olması halinde 240 TL zam alacaklar. Maaşlar ise 2.240 TL olacak.

            * 2500 TL maaş alan bir SSK Bağkur emeklileri yüzde 12 artış olması halinde 300 TL zam alacaklar. Maaşlar ise 1.800 TL olacak.

            * 1500 TL maaş alan bir SSK Bağkur emeklileri yüzde 12 artış olması halinde 180 TL zam alacaklar. Maaşlar ise 1.680 TL olacak.

            * 1750 TL maaş alan bir SSK Bağkur emeklileri yüzde 12 artış olması halinde 210 TL zam alacaklar. Maaşlar ise 1.860 TL olacak.

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            Haberler Ekonomi SGK Bağkur memur emeklileri kritik oranla 2022'de ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu
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