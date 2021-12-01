Kalyon Enerji’ye 812 milyon dolarlık finansman! Türk güneşi parladı

Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın en büyük enerji santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 12 yıl vadeli 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanı sıra, Kalyon Holding'in sağlam ve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır" dedi.

1 YIL ÖNE ÇEKTİK

Santralin tamamlanma tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Kalyoncu, "Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin şimdiden 550 megavatı işletmeye alınmış durumda. Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 megavata çıkarttık. Santral 1350 megavat panel kurulu gücü ile tam kapasiteye ulaşacak. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki hedeflerimizin çok ilerisindeyiz. Santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini 1 yıl öne çekmiş bulunuyoruz. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali tamamlandığında, tek bir saha üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak" şeklinde konuştu. Projede finansmanın sağlanmasından, yatırımın gerçekleşmesine kadar tüm aşamaların Holding tarafından üstlenildiğini belirten Cemal Kalyoncu, "Kalyon Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını bütün dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye'de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor" dedi. İmza töreni, İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, DenizBank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Türkiye Vakıflar Bankası'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

2 MİLYON KİŞİYE TEMİZ ENERJİ

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin çevre ve sosyal etki açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Cemal Kalyoncu, "20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretilecek. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan Karapınar Güneş Enerji Santrali, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla da doğrudan mücadele ediyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, 1.5 milyon tondan fazla karbon emisyonunun önüne geçecek ve 2 milyon kişinin elektrik tüketimini karşılayacak" diye konuştu.