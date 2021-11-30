İŞKUR'a gidene 2'li ödeme alma imkanı! 2022 yılında hem işsizlik maaşı hem kurs ödemeleri artacak!

İŞKUR'a gidene 2'li ödeme alma imkanı var. 2022 yılında hem işsizlik maaşı hem kurs ödemeleri artacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bir yandan iş arayan vatandaşların iş bulurken işsiz kaldığı bu süreçte de çeşitli destek ödemesi yapıyor. Kurs ve destek programlarına katılmak için bazı şartlar aranıyor. Öncelikle aranan şartlardan birisi de başvuru yapan kişinin en az 15 yaşında olması. Katıldığınız kurs programa göre günlük ödeme tutarı 115 liraya kadar çıkmaktadır.
10 AY MAAŞ VERİLYOR
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor. Meslek eğitim kurslarıyla yapılan ödemeler/İşbaşı eğitim programıyla yapılan ödemeler 2022'de artacak.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK
İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa günlük ödeme 115 liraya çıkıyor.
MESLEK EĞİTİM KURSU
İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.
İŞTE ANNE PROJESİ
Bu proje kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi yapılıyor.
ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına veya sanayi sektöründeki meslek eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.