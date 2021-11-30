İŞKUR'a gidene 2'li ödeme alma imkanı! 2022 yılında hem işsizlik maaşı hem kurs ödemeleri artacak!

İŞKUR'a gidene 2'li ödeme alma imkanı var. 2022 yılında hem işsizlik maaşı hem kurs ödemeleri artacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bir yandan iş arayan vatandaşların iş bulurken işsiz kaldığı bu süreçte de çeşitli destek ödemesi yapıyor. Kurs ve destek programlarına katılmak için bazı şartlar aranıyor. Öncelikle aranan şartlardan birisi de başvuru yapan kişinin en az 15 yaşında olması. Katıldığınız kurs programa göre günlük ödeme tutarı 115 liraya kadar çıkmaktadır.

10 AY MAAŞ VERİLYOR

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor. Meslek eğitim kurslarıyla yapılan ödemeler/İşbaşı eğitim programıyla yapılan ödemeler 2022'de artacak.