Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Karapınar Güneş Enerji Santrali’ne 812 milyon dolarlık finansman

ENERJİMİZ MİLLİ GELECEĞİMİZ GÜÇLÜ

Santral ve fabrikada toplam 3 bin yüksek nitelikli mühendis ve teknikeri istihdam ettiklerini anlatan Kalyoncu, şunları kaydetti: "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak bir zamanlar gölken çölleşmiş olan Acıgöl havzasında inşa edilen Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali çevre ve sosyal etki açısından da çok önemli bir katkıya sahiptir. Santral yıllık 2 milyon tonunun üzerinde karbon salımının da önüne geçiyor. Kalyon Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye'de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor. Yaşadığımız topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilmek için sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi iş stratejimizin odağına koyduk. Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü." Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ise "Bugün hem Türkiye için hem de Birleşik Krallık için önemli bir gün" dedi.