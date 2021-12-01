2022 Asgari Ücret görüşmeleri bugün mü başlıyor? Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yöneltilen asgari ücret sorusuna, ''Asgari ücret 3'lü yapı içindeki komisyon içinde belli oluyor. Bizler, bakanımızla ve ilgili arkadaşlarımızla müzakerelerimizi yaptık. 2002 yılından itibaren önemli kazanımlar elde edildi. İşçilerimizin satın alma güçlerini yükseltmeyi sürdüreceğiz. 2002 yılından bu yana olduğu gibi alt gelir grupları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini korumaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızla geniş bir istişare ile çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz.'' cevabını verdi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Asgari ücret ve diğer ekonomik durumları değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin hangi ekonomik modelde yürüdüğünü biliyoruz. Bunun getirmiş olduğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Türkiye'de son 1 yıl içerisinde fiyatların yukarıya doğru çıktığını, bazı kalemlerde özellikle hayat pahalılığının ortaya çıktığını görüyoruz.

Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır. Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye'nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili muhtelif açıklamalarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı. İşçi ve işveren sendikaları ile muhalefet partileri de aynı yönde açıklamalar yaptılar.