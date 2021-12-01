2022 Asgari Ücret görüşmeleri bugün mü başlıyor? Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Asgari ücret 2022 zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk görüşmenin aralık ayında yapılacağını bilen milyonlarca kişi sabah saatlerinden itibaren toplantı saatini araştırmaya koyuldu. Asgari ücret 2022 pazarlıkları bugün resmen başlıyor. Yüksek zam beklentisi içerisinde olan asgari ücretli çalışanlar nefeslerini tuttu toplantıdan çıkacak sonuçları bekliyor. İşte toplantı günü, saati ve 2022 yılı asgari ücret tahminleri...
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
Asgari Ücret Komisyonu 1 Aralık 2021 Çarşamba ilk toplantısını gerçekleştirecek. 2021 yılında Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanmaktadır. Söz konusu toplantıda görüşmeler yapılacak 2022 yılı asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yöneltilen asgari ücret sorusuna, ''Asgari ücret 3'lü yapı içindeki komisyon içinde belli oluyor. Bizler, bakanımızla ve ilgili arkadaşlarımızla müzakerelerimizi yaptık. 2002 yılından itibaren önemli kazanımlar elde edildi. İşçilerimizin satın alma güçlerini yükseltmeyi sürdüreceğiz. 2002 yılından bu yana olduğu gibi alt gelir grupları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini korumaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızla geniş bir istişare ile çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz.'' cevabını verdi.
NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA
Asgari ücret ve diğer ekonomik durumları değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin hangi ekonomik modelde yürüdüğünü biliyoruz. Bunun getirmiş olduğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Türkiye'de son 1 yıl içerisinde fiyatların yukarıya doğru çıktığını, bazı kalemlerde özellikle hayat pahalılığının ortaya çıktığını görüyoruz.
Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır. Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye'nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili muhtelif açıklamalarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı. İşçi ve işveren sendikaları ile muhalefet partileri de aynı yönde açıklamalar yaptılar.