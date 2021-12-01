Bunları yapanın emekli maaşı artıyor! Emekliye yüksek maaşın 7 formülü: Eğer 1261 gün priminiz varsa...

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi, ne zaman emekli olacakları; ikincisi ise ne kadar aylık bağlanacağı. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde.
1- Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
2- Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.