2. elde fırsatçı hortladı! Sıfırı 355 bin TL, ikinci eli 485 bin TL

Sıfır otomobildeki tedarik sıkıntısı ikinci ele talebi artırırken, oluşan fiyatlar vatandaşı şaşkına çevirdi. İkinci el fiyatları sıfır fiyatlarını geçti. Öyle ki; en donanımlı 2021 model Renault Clio'nun liste fiyatı 355 bin lira olurken, 2020 modeline 485 bin lira isteyenler ortaya çıktı. Yine Volkswagen Golf'ün sıfırının liste fiyatı 585 bin lira. Ancak aynı aracın ikinci eline 905 bin lira fiyat koyanlar olduğu görüldü. Fiyatlar araç almak isteyen tüketicilerin tepkisine yol açarken, tüketici derneklerinin temsilcileri de yetkililere şöyle seslendi: "Sıfır kilometre araçların fiyatı daha ucuz. Ticaret Bakanlığı olaya el atmalı, internet sitelerine böyle keyfi fiyatların yazılması önlenmeli, ilanlara fiyat güncellemesi için belli bir periyot verilmeli. Her gün, her dakika fiyat mı artırılır?"