Parası olan yaya kaldı! Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı yine değişti! 30 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

Vadeli Hesaba Para Yatırma Vadeyi Bozar mı?

Vadeli hesaba istenildiği vakit para yatırılabilir ya da para çekilebilir. Fakat günlük faiz işleyen mevduat hesapları dışında para çekme/yatırma prosedürü genel olarak vadenin bozulmasına, bu hal da faiz getirisi elde edilememesi ya da bir kayıp yaşanmasına sebep olabilir. Genel olarak vadeli hesapları uzun dönemli yatırım araçları olarak kabul etmek daha kazançlıdır.

Ayrıca genel olarak bankaların uygulamalarında para yatırmadan ziyade para çekme vadeli hesaplarda bir faiz kaybına neden olur