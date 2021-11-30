Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2021 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2021 12:24
    ABONE OL

    Parası olan yaya kaldı! Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı yine değişti! 30 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

    Son dakika faiz depremi: 30 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların en çok arattığı konular arasında. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz seviyesi yüzde 17.50 dolaylarına çıktı. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin amacıyla en en uygun yatırım aracı olacaktır. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? En yüksek mevduat faizini veren banka NKolay olarak görülüyor. 30.000 TL paranıza yüzde 17.50 faiz oranıyla aylık 291 TL alıyorsunuz.

    takvim.com.tr
    Parası olan yaya kaldı! Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı yine değişti!

    Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz seviyesi değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar amacıyla 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Kasım ayı başında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    20.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %17,00

    Net Kazanç: 283,18 TL

    Odeabank

    Oksijen Dinamik Hesap

    Faiz: %16,75

    Net Kazanç: 279,01 TL

    Anadolubank

    Renkli Hesap

    Faiz: %17,00

    Net Kazanç: 283,18 TL

    Alternatif Bank

    VOV Hesap

    Faiz: %17,25

    Net Kazanç: 287,34 TL

    N Kolay

    N Kolay Bono

    N Kolay Bono bir mevduat ürünü olmayıp, TMSF kapsamında değildir.

    Faiz: %17,50

    Net Kazanç: 291,51 TL

    Fibabanka

    Kiraz Hesap

    Faiz: %16,50

    Net Kazanç: 274,85 TL

        CEPTETEB

        Marifetli Hesap

        Faiz: %16,50

        Net Kazanç: 274,85 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap

        Faiz: %12,00

        Net Kazanç: 199,89 TL

        Akbank

        WinWin Hesap

        Faiz: %17,50

        Net Kazanç: 291,51 TL

        DenizBank

        Vadeli Hesap

        Faiz: %16,00

        Net Kazanç: 266,52 TL

        HSBC

        Modern Hesap

        Faiz: %16,00

        Net Kazanç: 266,52 TL

        QNB Finansbank

        Çift Sarılı Hesap

        Faiz: %15,65

        Net Kazanç: 260,69 TL

        Yapı Kredi

        Dönüşüm Hesabı

        Faiz: %14,25

        Net Kazanç: 237,37 TL

        Vadeli Hesaba Nasıl Para Yatırılır?

        Hesaba para yatırma seçeneklerinde vadeli ya da vadesiz mevduat hesaplarında bir fark yoktur. Vadeli hesaba para yatırma seçenekleri;

        Şubeler ve ATM'lerden vadeli hesaba para yatırılabilir.

        İnternet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden vadeli hesaba para yatırma prosedürü yapılabilir.

        Aynı bankadaki vadesiz hesaptan vadeli mevduat hesaba aktarma yapabilir.

        Farklı bankalardaki hesaplardan da havale ve EFT ile para aktarımı yapılabilir.

            Vadeli Hesaba Para Yatırma Vadeyi Bozar mı?

            Vadeli hesaba istenildiği vakit para yatırılabilir ya da para çekilebilir. Fakat günlük faiz işleyen mevduat hesapları dışında para çekme/yatırma prosedürü genel olarak vadenin bozulmasına, bu hal da faiz getirisi elde edilememesi ya da bir kayıp yaşanmasına sebep olabilir. Genel olarak vadeli hesapları uzun dönemli yatırım araçları olarak kabul etmek daha kazançlıdır.

            Ayrıca genel olarak bankaların uygulamalarında para yatırmadan ziyade para çekme vadeli hesaplarda bir faiz kaybına neden olur
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’den ihracı sonrası konuşan Sevigen bombaladı
            Haberler Ekonomi Parası olan yaya kaldı! Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı yine değişti! 30 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?
                SON DAKİKA