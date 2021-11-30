Parası olan yaya kaldı! Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı yine değişti! 30 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz seviyesi değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar amacıyla 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Kasım ayı başında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
20.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 283,18 TL
Odeabank
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %16,75
Net Kazanç: 279,01 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 283,18 TL